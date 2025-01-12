Рублені котлети з курятини: рецепт легкої страви для сімейної вечері

Рублені котлети, приготовані з курятини, відрізняються своєю соковитістю та ніжністю. А завдяки способу приготування, зробити таку страву для сімейної вечері надзвичайно просто.

Про те, як готувати рублені котлети з курятини та овочів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для рублених котлет з курятини

Для того, щоб приготувати рублені котлети з курятини, знадобляться ці продукти:

куряче філе - 500 г

яйце - 1 шт.

сметана - 1 ст. л.

борошно - 1 ст. л.

помідор - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

часник - 3 зубчики

сіль - 15 г

перець - 2 г

зелень кропу - до смаку

олія - до смаження

Як готувати рублені котлети

Щоб приготувати рублені котлети, куряче філе потрібно промити під холодною водою, після чого обсушити. Зріжте жир та плівки з філе - тоді м'ясо буде більше ніжним.

Ці котлети отримали свою назву завдяки способу приготування - філе потрібно нарізати на шматочки якомога меншого розміру. Хоча для цієї страви можна використовувати будь-яке м'ясо і навіть рибу, курятина просмажиться значно швидше.

Почистьте і подрібніть ножем цибулю, все буде її до нарізаного філе. Помийте і обсушіть помідор, наріжте його на невеликі кубики - цей інгредієнт додасть легку кислинку котлетам.

Якщо помідор містить багато рідини, перед тим, як додавати його до м'яса, можна відтиснути м'якоть. Також всипте до м'яса сіль та перець.

Почистьте часник, пропустіть його через прес, а зелень помийте та подрібніть. Змішайте інгредієнти з м'ясом, а також додайте сметану та яйце.

Ретельно перемішайте інгредієнти, та поступово додайте борошно, попередньо просіяв його. Це зробить масу більш густою і допоможе зберегти форму котлет. Залиште "фарш" на 10-15 хвилин, а тим часом розігрійте пательню з достатньою кількістю олії.

Щоб обсмажити котлети, викладіть на пательню по 1 ст. л. маси для одного виробу. Важливо не робити котлети занадто товстими.

Як готувати рублені котлети (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Готувати рублені котлети потрібно на середньому вогні. Смажте котлети до рум'яної скоринки, приблизно по 5 хвилин з кожного боку.