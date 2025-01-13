RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Фрикасе из лосося: рецепт изысканного семейного ужина

Как готовить фрикасе из лосося (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Фрикасе - тушеное блюдо с интересной технологией приготовления. Хотя чаще всего для таких блюд используют мясо, с легкостью можно приготовить фрикасе из лосося.

О том, как готовить фрикасе с лососем и овощами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba.

Что нужно для фрикасе из лосося

Для того, чтобы приготовить фрикасе из лосося, понадобятся эти продукты:

  • филе лосося без кожи - 240 г
  • морковь - 120 г
  • картофель - 160 г
  • томаты черри - 240 г
  • цукини - 120 г
  • лук репчатый - 100 г
  • стручковая фасоль - 80 г
  • зеленый горошек - 80 г
  • рыбный бульон - 400 мл
  • сливки (жирность 33%) - 320 мл
  • вино белое сухое - 160 мл
  • масло подсолнечное - 80 мл
  • паста мисо соевая - 40 г
  • петрушка - 20 г
  • соль - 6 г

Как готовить фрикасе из лосося

Для того, чтобы приготовить фрикасе из лосося, можно использовать свежую или замороженную рыбу. Перед приготовлением необходимо удалить косточки и нарезать рыбу на небольшие кусочки.

Картофель и морковь необходимо помыть и отварить до готовности, не снимая кожуру. Вареные овощи нужно почистить и нарезать соломкой или кубиками толщиной 5 мм.

Цукини нужно помыть, почистить и также нарезать кубиками или соломкой. Лук почистьте и нарежьте на маленькие кубики. Помидоры нужно помыть, обсушить и разрезать пополам.

Хорошо разогрейте сковороду, смазав ее растительным маслом. Сначала выложите картофель, цукини, морковь и лук. Всыпьте стручковую фасоль и обжарьте все ингредиенты до легкой золотистой корочки.

После этого добавьте лосось. Жарьте рыбу до зарумянивания, а затем добавьте помидоры и зеленый горошек. Когда все ингредиенты обжарятся, их нужно протушить.

Для этого влейте в сковороду вино и выпарите спирт на небольшом огне. Тогда влейте сливки с бульоном, добавьте мисо-пасту и соль по вкусу.

Доведите соус до кипения - тогда фрикасе с лососем будет готово. Перед подачей присыпьте его помытой и измельченной зеленью.

Читайте РБК-Украина в Google News
РецептыГотовка