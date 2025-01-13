Фрикасе из лосося: рецепт изысканного семейного ужина

Что нужно для фрикасе из лосося

Для того, чтобы приготовить фрикасе из лосося, понадобятся эти продукты:

филе лосося без кожи - 240 г

морковь - 120 г

картофель - 160 г

томаты черри - 240 г

цукини - 120 г

лук репчатый - 100 г

стручковая фасоль - 80 г

зеленый горошек - 80 г

рыбный бульон - 400 мл

сливки (жирность 33%) - 320 мл

вино белое сухое - 160 мл

масло подсолнечное - 80 мл

паста мисо соевая - 40 г

петрушка - 20 г

соль - 6 г

Как готовить фрикасе из лосося

Для того, чтобы приготовить фрикасе из лосося, можно использовать свежую или замороженную рыбу. Перед приготовлением необходимо удалить косточки и нарезать рыбу на небольшие кусочки.

Картофель и морковь необходимо помыть и отварить до готовности, не снимая кожуру. Вареные овощи нужно почистить и нарезать соломкой или кубиками толщиной 5 мм.

Цукини нужно помыть, почистить и также нарезать кубиками или соломкой. Лук почистьте и нарежьте на маленькие кубики. Помидоры нужно помыть, обсушить и разрезать пополам.

Хорошо разогрейте сковороду, смазав ее растительным маслом. Сначала выложите картофель, цукини, морковь и лук. Всыпьте стручковую фасоль и обжарьте все ингредиенты до легкой золотистой корочки.

После этого добавьте лосось. Жарьте рыбу до зарумянивания, а затем добавьте помидоры и зеленый горошек. Когда все ингредиенты обжарятся, их нужно протушить.

Для этого влейте в сковороду вино и выпарите спирт на небольшом огне. Тогда влейте сливки с бульоном, добавьте мисо-пасту и соль по вкусу.

Доведите соус до кипения - тогда фрикасе с лососем будет готово. Перед подачей присыпьте его помытой и измельченной зеленью.