Фрикадельки по-новому: вишукана бюджетна вечеря від Ектора з "МастерШеф"

Що потрібно для фрикаделей з локшиною

Для того, що приготувати цю просту і водночас вишукану вечерю, потрібні такі продукти:

фарш - 350-400 г;

паста (або будь-які макарони) - 200-250 г;

помідори - 2-3 шт.;

томати в соку - 4 ст. л.;

перець болгарський - 1 шт.;

цибуля - 1 шт.;

сир - 30-40 г;

зелень - до смаку;

сіль - до смаку;

олія - 2-3 ст. л.

Як готувати пасту з фрикадельками

Фарш можна брати будь-який, відповідно до своїх вподобань - шеф-кухар не наголошує на виді. Фарш з курятини готується швидше, водночас фарш зі свинини чи яловичини буде давати фрикаделькам більш насичений смак і містить більше жиру.

Крім цього, можна приготувати фарш самостійно. З фаршу потрібно сформувати невеликі фрикадельки, змочуючи руки водою, щоб м'ясо не прилипало.

Цибулю потрібно очистити і подрібнити, нарізати на маленькі кубики. Перець промийте, видаліть плодоніжку та насіння, після чого наріжте овоч на кубики. Помідори також потрібно помити і нарізати на маленькі кубики.

Розігрійте на пательні приблизно 1-2 ст. л. олії, викладіть фрикадельки. Обсмажте круглі котлетки до скоринки, а потім перекладіть в миску.

Після цього викладіть в пательню овочі, присмажте їх до розм'якшення, час від часу перемішуючи. Після цього додайте до овочів томати в соку, сіль та перець.

Перемішайте соус, зменште вогонь і викладіть фрикадельки. Тушкуйте їх до готовності, час від часу перевертаючи.

Поки тушкуються фрикадельки, відваріть пасту. Можна використовувати спагеті, або будь-які улюблені макарони. Щоб вироби не злипались, воду необхідно підсолити і додати в рідину невелику кількість олії.

Макаронні вироби потрібно відварити відповідно до рекомендацій виробника - декотрі варяться 5 хвилин, для інших потрібно 15. Відварені макарони розкладіть по тарілках, зверху викладіть фрикадельки і полийте соусом.

Після цього посипте страву натертим сиром. Хоча Ектор зазначає, що використав для страви пармезан, за смаком продукт теж можна обирати відповідно до своїх вподобань.

Також можна додати будь-яку помиту і подрібнену зелень - петрушку, кріп, руколу тощо - або присипати страву зеленою цибулею.