Фрикадельки по-новому: вишукана бюджетна вечеря від Ектора з "МастерШеф"

Смачна вечеря - це не обов'язково багато складників, попередньої підготовки або вартісних продуктів. Наприклад, можна приготувати смачну пасту з фрикадельками в соусі, що пропонує зробити відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку шеф-кухаря.
Для того, що приготувати цю просту і водночас вишукану вечерю, потрібні такі продукти:
Фарш можна брати будь-який, відповідно до своїх вподобань - шеф-кухар не наголошує на виді. Фарш з курятини готується швидше, водночас фарш зі свинини чи яловичини буде давати фрикаделькам більш насичений смак і містить більше жиру.
Крім цього, можна приготувати фарш самостійно. З фаршу потрібно сформувати невеликі фрикадельки, змочуючи руки водою, щоб м'ясо не прилипало.
Цибулю потрібно очистити і подрібнити, нарізати на маленькі кубики. Перець промийте, видаліть плодоніжку та насіння, після чого наріжте овоч на кубики. Помідори також потрібно помити і нарізати на маленькі кубики.
Розігрійте на пательні приблизно 1-2 ст. л. олії, викладіть фрикадельки. Обсмажте круглі котлетки до скоринки, а потім перекладіть в миску.
Після цього викладіть в пательню овочі, присмажте їх до розм'якшення, час від часу перемішуючи. Після цього додайте до овочів томати в соку, сіль та перець.
Перемішайте соус, зменште вогонь і викладіть фрикадельки. Тушкуйте їх до готовності, час від часу перевертаючи.
Поки тушкуються фрикадельки, відваріть пасту. Можна використовувати спагеті, або будь-які улюблені макарони. Щоб вироби не злипались, воду необхідно підсолити і додати в рідину невелику кількість олії.
Макаронні вироби потрібно відварити відповідно до рекомендацій виробника - декотрі варяться 5 хвилин, для інших потрібно 15. Відварені макарони розкладіть по тарілках, зверху викладіть фрикадельки і полийте соусом.
Після цього посипте страву натертим сиром. Хоча Ектор зазначає, що використав для страви пармезан, за смаком продукт теж можна обирати відповідно до своїх вподобань.
Також можна додати будь-яку помиту і подрібнену зелень - петрушку, кріп, руколу тощо - або присипати страву зеленою цибулею.
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