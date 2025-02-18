Фреймут показала старшу доньку на рідкісних архівних фото: як вона виглядала в дитинстві та зараз

"19. З днем народження, донечко", - написала телеведуча.

Також вона опублікувала кілька рідкісних архівних фото, на яких Злата зовсім маленька.



Фреймут показала доньку Злату Мітчелл (фото: instagram.com/freimutolia)

Тоді у дівчинки було біляве довге волосся. На одному з фото зображена і сама Фреймут, яка практично не змінилася відтоді. Зазначимо, що тоді дівчинка часто з'являлася з мамою в програмах "Підйом" і "Ревізор".



Злата Мітчелл у дитинстві (фото: instagram.com/freimutolia)

Зараз же 19-річна дочка Фреймут постала в образі фатальної брюнетки. Дівчина до невпізнання змінила свою зовнішність.



Як дочка Фреймут виглядає зараз (фото: instagram.com/freimutolia)

Як відреагували в мережі

Фоловери Ольги Фреймут відзначили, що Злата дуже сильно змінилася. Багато хто в коментарях зауважив, що дівчина вже поекспериментувала з б'юті-процедурами, зокрема, "накачала" губи, а також те, що вона має набагато старший вигляд, ніж у свої роки:

"Що в тітки з губами? Що за вареники?"

"А можна губи більші зробити? Бо їх зовсім не видно"

"Виглядає старшою"

"Виросла так, що аж не впізнати, пам'ятаю Злату, таку маленьку, ще з часів, коли Оля була ревізором"

"Ваша донька наче з родини Кардашьян!"

"Така доросла вже, а я пам'ятаю Злату ще, як ви "Підйом" на Новому вели".



У мережі не впізнали доньку Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Що відомо про старшу доньку Фреймут

Злата Мітчелл - старша донька телеведучої, яку вона народила 2006 року від бізнесмена Ніла Мітчелла у Великій Британії.

Вона вже кілька років мешкає у США, проте час від часу приїжджає в Україну.

Донька ведучої активно веде свої соцмережі: на її сторінку в Instagram підписані майже 45 тисяч користувачів. Там дівчина часто публікує кадри з повсякденного життя, з яких можна дізнатися, чим вона займається, де навчається і як любить проводити свій вільний час.

Вона захоплюється хореографією і часто викладає в Instagram свої танці.



Злата Мітчелл (фото: instagram.com/zlata_mitchell)