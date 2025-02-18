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Фреймут показала старшую дочь на редких архивных фото: как она выглядела в детстве и сейчас

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Катерина Собкова

Украинская ведущая Ольга Фреймут показала, как выглядела ее старшая дочь Злата Митчелл в детстве. Дело в том, что вчера девушке исполнилось 19 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Фреймут.

"19. С днем рождения, доченька", - написала телеведущая.

Также она опубликовала несколько редких архивных фото, на которых Злата совсем маленькая.

Фреймут показала дочь Злату Митчелл (фото: instagram.com/freimutolia)

Тогда у девочки были белокурые длинные волосы. На одном из фото изображена и сама Фреймут, которая практически не изменилась с тех пор. Отметим, что тогда девочка часто появлялась с мамой в программах "Подъем" и "Ревизор".

Злата Митчелл в детстве (фото: instagram.com/freimutolia)

Сейчас же 19-летняя дочь Фреймут предстала в образе роковой брюнетки. Девушка до неузнаваемости изменила свою внешность.

Как дочь Фреймут выглядит сейчас (фото: instagram.com/freimutolia)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Ольги Фреймут отметили, что Злата очень сильно изменилась. Многие в комментариях отметили, что девушка уже поэкспериментировала с бьюти-процедурами, в частности, "накачала" губы, а также то, что она выглядит гораздо старше своих лет:

  • "Что у тети с губами? Что за вареники?"
  • "А можно губы больше сделать? Так как их совсем не видно"
  • "Выглядит старше"
  • "Выросла так, что аж не узнать, помню Злату, такую маленькую, еще со времен, когда Оля была ревизором"
  • "Ваша дочь как будто из семьи Кардашьян!"
  • "Такая взрослая уже, а я помню Злату еще, как вы "Подъем" на Новом вели".


В сети не узнали дочь Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Что известно о старшей дочери Фреймут

Злата Митчелл - старшая дочь телеведущей, которую она родила в 2006 году от бизнесмена Нила Митчелла в Великобритании.

Она уже несколько лет проживает в США, однако время от времени приезжает в Украину.

Дочь ведущей активно ведет свои соцсети: на ее страницу в Instagram подписаны почти 45 тысяч пользователей. Там девушка часто публикует кадры из повседневной жизни, из которых можно узнать, чем она занимается, где учится и как любит проводить свое свободное время.

Она увлекается хореографией и часто выкладывает в Instagram свои танцы.

Злата Митчелл (фото: instagram.com/zlata_mitchell)

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