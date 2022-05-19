По Фрейду? Дочь Путина выбрала себе в женихи Зеленского

Москва-Мюнхен

Журналисты вяснили, что Екатерина Тихонова за 2017-2019 год более 50 раз летала из Москвы в Мюнхен. Именно в этом городе живет Игорь Зеленский, который в 2016 году возглавлял Баварский государственный балет.

Судя по архиву писем первого мужа Тихоновой Кирилла Шамалова, она рассталась с ним не позднее 2017 года.

Зеленский ушел из балета

Контракт Зеленского с Баварским балетом должен был закончиться в 2025 году, но в апреле 2022 года он объявил об уходе из театра по семейным обстоятельствам.

Расследователи предполагают, что Зеленского уволили из-за отказа публично осудить Россию за военную агрессию против Украины. Об этом рассказал управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни, когда ему позвонили пранкеры. Он думал, что говорит с министром культуры Украины.

Игорю Зеленскому 52 года. Он один из самых успешных и известных танцоров балета из России. Зеленский был солистом Мариинского театра, где танцевал все ведущие партии, затем премьером труппы New York City Ballet, а также приглашенным солистом Королевского балета Великобритании, Ла Скала, Большого театра и других мировых сцен.

Артист балета Игорь Зеленский (фото: ngs.ru)

У пары есть ребенок

Также стало известно, что у пары есть ребенок. Так, с трапа самолета в Москве сошли: три засекреченных сотрудника Службы безопасности президента России, учительница фортепиано, две няни, известный артист балета и его спутница — бывшая танцовщица акробатического рок-н-ролла — с двухлетней дочерью.

По словам журналистов, у них есть документы из электронной почты сотрудника Службы безопасности российского президента и личного телохранителя дочери Путина Алексея Скрипчака. В документах охранника есть паспорта дочери Путина, Зеленского и девочки, родившейся в 2017 году, Скрипчак покупал им всем билеты.

"Имя ребенка мы не раскрываем по этическим соображениям, достаточно сказать, что его отчество - Игоревна, что соответствует имени Зеленского", — отмечают журналисты-расследователи.

Что известно о дочери Путина

Екатерина Тихонова родилась 31 августа 1986 года в Дрездене, Германия. Это вторая дочь Путина.

Катерина отказалась от фамилии Путина, взяв вместо нее отчество своей бабушки по материнской линии, Она училась в школе в Германии и в России, а также позже в Санкт-Петербургском государственном университете. Катерина наиболее известна своими успехами в качестве танцовщицы рок-н-ролла.

Дочь Путина Екатерина Тихонова (фото: newkaliningrad.ru)