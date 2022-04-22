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Друзья Путина начали загадочно "исчезать" после начала войны, - Bild

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Москва, Пятница 22 апреля 2022 11:49
Друзья Путина начали загадочно "исчезать" после начала войны, - Bild Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Ряд близких соратников президента РФ Владимира Путина "исчезли" с начала войны против Украины. Некоторые из них при загадочных обстоятельствах потеряли свободу или жизнь из-за провала "спецоперации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.

Шойгу

Как отмечает издание, в разгар российской специальной военной операции" внезапно исчез бесследно министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ряд СМИ сообщали, что у него проблемы со здоровьем. Слухи еще больше подпитались, когда его дочь обвинила Путина в "маргинализации" своего отца.

Теперь Шойгу снова появился публично. Однако как отмечают в Bild, что первые видео с якобы "живым" министром многие считали смонтированным.

Беседа

Глава 5-й службы ФСБ Сергей Беседа сейчас находится в тюрьме Лефортово в Москве. Так, еще в начале полномасштабного вторжения России он был под домашним арестом "по подозрению в растрате госсредств".

Однако, как отмечают в Bild неофициально его заключением является то, что "война в Украине идет не так, как планировал Путин". Также российский президент опасается, что информацию о планах вторжения передали Западу именно из разведывательных кругов России.

При этом с арестом беседы Путин смог не только очистить свою спецслужбу. Он, как отмечают СМИ, также посылает четкий сигнал всем остальным: "если ты предашь меня, ты попадешь в тюрьму!".

Гаврилов

В середине марта Путин, как сообщается, арестовал одного из высших военачальников Москвы, генерала Романа Гаврилова, вице-начальника Национальной гвардии РФ.

Однако, арест официально не был подтвержден. Российское телевидение сообщило, что Гаврилов был уволен.

В Bild обращают внимание, что всего за день до ареста Гаврилова Путин оправдал войну в Украине в своей речи перед своим правительством и выступил против "предателей".

По словам журналиста-расследователя "Bellingcat" Кристо Грозева, существует две теории ареста генерала: либо раскрытие военной информации, которая привела к гибели солдат, либо из-за "отходов топлива".

Напомним, недавно СМИ писали, что президент России Владимир Путин принимал решение о нападении на Украину в феврале 2022 года в узком кругу так называемых политических "ястребов". Но ограниченность полученной информации привела к просчетам в первые дни вторжения.

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