"Фреді Крюгер, це ти?" Міс року "ДНР" налякала своєю красою (відео)

Хто така Аліна Андрієвська

Аліні 41 рік. Вона називає себе Мукла. За її словами, вона народилася в Донецьку та все життя не покидає його попри "небезпечну обстановку". При цьому вона не уточнює, хто саме зробив Донецьк таким. Жінка живе неподалік вулиці Пушкіна.

Вона була заміжня та виховує доньку.

У соціальних мережах Аліна не надто активна. Вона розповідає, що веде сторінку в TikTok, хоча знайти її не можна. Та й сторінку "ВК" вона також не веде. Схоже, що красуню або не знають в "ДНР", або вона не дуже вмілий блогер.

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Цікавим є те, як "Міс ДНР" порівнює себе з королевою Єлизаветою. Вона згадує її слова: "Твоє королівське ставлення до життя визначається тим, скільки ненависті ти зможеш витерпіти".

Аліна додає, що таке висловлювання їй дуже імпонує.

Вона також додає, що дуже любить читати й завжди виділяє для себе слова, які "звичайні люди не використовують".

В один із моментів розмови Аліна таки згадує про війну, каже, що люди стомилися від прильотів. Але знову-таки: хто розв'язав війну та обстрілює міста - не згадано.

Зауважимо, що інтерв'ю в неї бере не журналіст, а рієлтор Кіріл Сіріус. Можна навіть сказати, що Аліна сама бере інтерв'ю в себе, тому що часто ставить запитання та відповідає на них самостійно.

Аліна Андрієвська (фото: ВК)

Згодом, до речі, стало відомо, що саме інтерв'ю знімає донька Аліни на телефон. Потім відео переривається на словах "стійте, чекайте" без продовження.

Кіріла Сіріуса знають як "найкращого та найбільш скандального рієлтора Донецька". Принаймні так його називають проросійські ЗМІ. Чоловік також веде свою TikTok-сторінку.

До слова про конкурс, де нібито перемогла Аліна, немає жодної інформації, а також нічого невідомо про інших учасниць.

Що написали українці

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