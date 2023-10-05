"Фредди Крюгер, это ты?" Мисс года "ДНР" испугала своей красотой (видео)

Кто такая Алина Андриевская

Алине 41 год. Она называет себя Муклой. По ее словам, она родилась в Донецке и всю жизнь не покидает его, несмотря на "опасную обстановку". При этом она не уточняет, кто именно сделал Донецк таким. Женщина живет недалеко от улицы Пушкина.

Она была замужем и воспитывает дочь.

В социальных сетях Алина не слишком активна. Она рассказывает, что ведет страницу в TikTok, хотя найти ее нельзя. Да и страницу "ВК" она тоже не ведет. Похоже, что красавицу либо не знают в "ДНР", либо она не очень умелый блоггер.

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Интересно то, как "Мисс ДНР" сравнивает себя с королевой Елизаветой. Она вспоминает ее слова: "Твое королевское отношение к жизни определяется тем, сколько ненависти ты сможешь вытерпеть".

Алина добавляет, что такое высказывание ей очень импонирует.

Она также добавляет, что очень любит читать и всегда выделяет для себя слова, "которые обычные люди не используют".

В один из моментов разговора Алина вспоминает о войне, говорит, что люди устали от прилетов. Но опять-таки: кто развязал войну и обстреливает города - не упомянуто.

Интервью у нее берет не журналист, а риелтор Кирилл Сириус. Можно даже сказать, что Алина сама берет интервью у себя, потому что часто задает вопросы и отвечает на них самостоятельно.

Алина Андриевская (фото: ВК)

Впоследствии стало известно, что само интервью снимает дочь Алины на телефон. Затем видео прерывается на словах "стойте, подождите" без продолжения.

Кирилла Сириуса знают как "лучшего и скандального риелтора Донецка". По крайней мере, так его называют пророссийские СМИ. Мужчина также ведет свою TikTok-страницу.

К слову о конкурсе, где якобы победила Алина, нет никакой информации, а также ничего не известно о других участниках.

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