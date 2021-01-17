Эти фразы блокируют работу мозга: что нельзя говорить вслух никогда

Эти фразы категорически нельзя произносить вслух (Коллаж РБК-Украина)

Психологи и психотерапевты часто акцентируют внимание людей на то, что они дают сами себе неправильную установку. Они употребляют фразы, которые блокируют работу мозга и на первый взгляд кажется, что обычные слова не могут иметь такой мощной власти.

Эксперты назвали эти фразы и объяснили, почему их нельзя ни вслух говорить, ни даже мысленно употреблять по отношению к самому себе. Об этом пишет Maximum.

"У меня слабое здоровье"

Люди часто жалуются на свое здоровье и становятся жертвами заболеваний, которые возникают из-за эмоций. Психологи объясняют, что абсолютно здоровых людей не существует, у каждого человека могут быть проблемы. Важно не то, сколько сил и здоровья, а то как им распоряжаться. Кроме того, такая фраза способна со временем превратить даже здорового человека в больного.

"Мне не хватает мозгов"

Людям часто кажется, что они недостаточно умны. Однако на самом деле большую роль играет не уровень IQ, а стиль мышления и умение распоряжаться им. Не стоит уменьшать свои способности, особенно, если вы готовы развивать свое мышление, обучаться новому, старательно выполнять поставленные задачи. Это бывает более важно, чем ленивый мозг, но с высоким потенциалом.

"Мне всегда не везет"

Если постоянно повторять эту фразу, то вам точно никогда не повезет. Если вы будете верить в собственные неудачи – вы будете отнимать у себя шанс развиваться. Как раз нужно развивать в себе качества, которые нужны для успеха, победы, лидерства. Анализируйте ситуации, будьте уверены в себе и вам обязательно повезет.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно настроить детей на дистанционное обучение.

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