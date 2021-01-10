Как быстро накопить деньги: шесть эффективных советов для транжир

Эксперты рассказали, как накапливать средства при небольших доходах (Коллаж РБК-Украина)

Накопить деньги удается далеко не всем и многие просто живут сегодняшним днем, не задумываясь о том, что ждет их завтра. Также мешают накопить необходимую сумму небольшие доходы или повышенные цены.

Специалисты рассказали шесть хитрых приемов, которые помогут скопить приличную сумму даже тем, у кого скромная зарплата. Об этом пишет издание Ukr.Media.

Ежемесячные траты

Нужно внимательно пересмотреть свои траты и попытаться исключить из них ненужные. Часто люди тратят деньги на то, в чем совершенно не нуждаются. Посчитайте, куда больше всего уходит денег ежемесячно. Посчитайте, сколько тратить действительно необходимо и какую сумму можно безболезненно откладывать.

Эксперты советуют распоряжаться ежемесячным доходом так, чтобы оставалась хотя бы небольшая сумма – ее называют подушкой безопасности. Часто происходят непредвиденные траты – поломки техники или транспорта, болезни. Лучше иметь в запасе какие-то средства.

Можно поставить на смартфон специальное приложение, которое поможет вести учет доходов и расходов. Через месяц строгого контроля вы увидите, куда уходят ваши деньги.

Оценивайте свои расходы

Вы ежедневно тратите на кофе 30 гривен и считаете, что это немного? А вот и нет. Посчитайте 5 рабочих дней, 20-22 рабочих дня. 30 умножайте на 11 месяцев (минус отпуск и праздники). Получается 220 дней и допустим, кофе вы пьете не ежедневно, оставляем 200. Получается, что в год вы тратите на кофе 6 тысяч гривен. Это стоимость неплохого телефона, одежда или часть средств на хороший отпуск. Попробуйте заменить кофе на термос из дома, а деньги откладывать. Пересмотрите свои другие привычки и ежедневные траты.

Мотивируйте себя

Попробуйте психологическое воздействие и задумайтесь о том, что произойдет, если вы потеряете работу. Как утверждают эксперты, именно в условиях глобального экономического кризиса люди часто становятся более экономными, так как чувствуют приближение экономических проблем.

Психика становится лучшим мотиватором, и страх потерять работу и доходы может стимулировать разумнее относится к тратам и начать накапливать деньги.

Откладывайте деньги

Первая трудность – мотивация. Если вы можете откладывать ежедневно только 20 гривен – это тоже деньги. Умножьте эту сумму на 365 дней, и вы получите больше 7 тысяч гривен. Это вполне ощутимая сумма.

Вторая проблема – постоянные искушения. То хочется накопленное потратить на новые джинсы или телефон, вкусно поесть. Пользуйтесь автоматическим перечислением денег на счет, с которого вы не сможете снять раньше установленного времени.

Сделайте экономию веселой

Экономию можно превратить в веселую игру. Для этого можно заключить пари с друзьями, кто дольше продержится или больше накопит. Когда у нас есть вызов, то можем уйти от ответственности. А вот в ситуации, где надо победить – все выходит лучше.

Многие люди вместе худеют или набирают мышечную массу, добиваются успехов в чем-либо. Элемент игры сильно стимулирует. Важно, чтобы у вашего оппонента были похожие доходы и стремления.

Поставьте цель

Любая экономия должна иметь свою цель, иначе она не будет эффективной. Вам просто нужно что-то очень захотеть. Например, пойти в зал и вам для этого нужно накопить денег на абонемент. Или отпуск в экзотической стране. Когда вы поймете, чего хотите, экономить станет проще. Не бойтесь ставить даже серьезные цели – покупка квартиры или автомобиля. Самое тяжелое – это начать собирать. Просто начните это делать, а дальше пойдет, само собой.

Напомним, ранее мы писали о том, что психологи назвали самые популярные ошибки в начале отношений.

А также рассказывали о том, что эксперты назвали ошибки, которые приводят к порче продуктов в холодильнике.