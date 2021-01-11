Важные советы родителям: как правильно настроить детей на дистанционное обучение

Украинские школы снова перешли на дистанционное обучение (фото: УНИАН)

Дистанционное обучение - стресс не только для родителей, но и для школьников. Так как же правильно организовать учебный процесс дома во время локдауна 2021, чтобы уроки за компьютером учились безболезненно и с пользой?

Первое и самое главное - это спокойствие! Не нужно паниковать, ведь настроение взрослого и его отношения к процессу отражается на ребенке, говорит психолог Юлия Святенко.

"Очень важно, чтобы родители настраивали психологически детей на учебу. Дети, особенно в младшем школьном возрасте, воспринимают обучение через призму восприятия родителей, если родители относятся к учебе - "О боже, это ужас!" - снова будут эмоциональные нагрузки. Важно родителям выдохнуть и спокойно к этому относиться, тогда и дети это будут воспринимать в игровом формате", - объясняет эксперт в эфире "Ранку з Україною".

Во-вторых - для более продуктивного сотрудничества можно организовать систему мотивации, которая будет дополнительным стимулом учиться. Полезно будет даже придумать разные бонусы с финальным, главным призом.

Третье, не менее важное правило - это рабочий график. Он особенно актуален для детей старшего школьного возраста.

"Для подростков важно уметь организовывать свой рабочий день, иметь распорядок дня и уметь организовать свой тайм-менеджмент", - комментирует специалист на канале "Украина".

Поэтому таким детям будет значительно проще учиться, если взрослые вместе с ними составят расписание на неделю.

Четвертый совет - это правильно организовать пространство.

"Важно, чтобы на рабочем месте ребенка не было ничего лишнего, на что ребенок может переключаться", - объясняет психолог.

Хорошо, если это будет отдельная комната, где ребенок может сидеть за столом, а не лежать на кровати вместе с ноутбуком. Но если комнаты нет, то стоит позаботиться, чтобы ребенок учился сидя, потому что в лежачем, расслабленном положении сконцентрироваться на обучении невозможно.

И последний совет, который поможет нивелировать напряжение за весь день и сблизиться с ребенком - высмеять из головы все лишнее. Можно посмотреть вместе какой-то забавный ролик или коротенький мультик, который поможет посмеяться от души. 5 минут такой психотерапии на день - и все напряжение дистанционного обучения как рукой снимет!

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