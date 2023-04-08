Фрази-ключі, які надійно "прив'яжуть" до вас чоловіка

Стосунки між чоловіком і жінкою стануть міцними і надійними, якщо пам'ятати про певні правила і хитрощі. І мова тут не про маніпуляції, а про життєву мудрість і досвід.
Якими фразами-гачками жінка може надійно "прив'язати" до себе чоловіка - пише Telegram Краса. Здоров'я. Стосунки.
Деякі жінки пускають стосунки на самоплив, забуваючи проговорювати вголос те, що відчуває. Але це так не працює! Чоловіком обов'язково треба захоплюватися і говорити йому про це, адже думки читати ніхто не вміє.
Тому обовязково висловлюйте чоловікам своє захоплення, давайте їм позитивний фідбек на їх вчинки, дії, рішення за допомогою фраз-гачків. Це буде заохочувати їх відповідати заданій вами планці та проявляти відносно вас свої кращі риси та здібності. Головне - це має бути щиро і йти від душі.
Адже чоловіки люблять насамперед не саму жінку, а свій стан поруч з нею. А хочуть вони себе відчувати героями, єдиними, неповторними та найкращими.
Дайте їм це відчуття. Але не перегніть - не закидайте ці "гачки" занадто часто, щоб це не виглядало фальшиво.
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