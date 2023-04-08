Фразы-ключи, которые надежно "привяжут" к вам мужчину

Отношения между мужчиной и женщиной станут крепкими и надежными, если помнить об определенных правилах и уловках. И речь здесь не о манипуляциях, а о жизненной мудрости и опыте.
Какими фразами-крючками женщина может надежно "привязать" к себе мужчину, пишет Telegram Краса. Здоров'я. Стосунки.
Некоторые женщины пускают отношения на самотек, забывая проговаривать вслух то, что чувствует. Но это так не работает! Мужчиной обязательно нужно восхищаться и говорить ему об этом, ведь мысли читать никто не умеет.
Поэтому обязательно высказывайте мужчинам свое восхищение, давайте им позитивный фидбек на их поступки, действия, решения с помощью фраз-крючков. Это будет поощрять их соответствовать заданной планке и проявлять в отношении вас свои лучшие черты и способности. Главное - это должно быть искренне и идти от души.
Ведь мужчины любят, прежде всего, не саму женщину, а свое состояние рядом с ней. А хотят они чувствовать себя героями, единственными, неповторимыми и лучшими.
Дайте им это чувство. Но не перегните - не забрасывайте эти "крючки" слишком часто, чтобы это не выглядело фальшиво.
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