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5 ознак найкращої коханки. Відшукай свої співпадіння

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П'ятниця 31 березня 2023 22:30
5 ознак найкращої коханки. Відшукай свої співпадіння Які ознаки має найкраща коханка (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Мистецтво кохання можна розвивати без кінця. Головне тут - бажання і наснага. Якщо ви все ще сумніваєтеся у своїх здібностях у ліжку, тоді перевірте їх за п'ятьма ознаками найкращої коханки.

Про це пише Telegram-канал Сексологія по-українськи.

Ти дозволяєш собі трохи оголення

Це правда, що фокус із відсутньою спідньою білизною працює. Тут можливо багато варіантів: наприклад, надягаючи обтягуючу майку, "випадково" забути бюстгальтер.

Швидше за все, на твої груди дивитиметься не тільки він - але в цьому-то і суть ходу.

Ти не боїшся відкритих поз і світла під час інтиму

Скажіть "ні" вимкненому світлу та інтиму під ковдрою і ви вже на ступінь вище у шкалі найкращих коханок.

Окрема історія - пози, які нам самим чомусь здаються вульгарними. А от чоловіків навпаки - ці пози їх заводять.

Ти вмієш говорити про секс

Так, ти говориш вголос, коли тобі щось не подобається, або хотілося б чогось додати, або змінити.

При цьому говориш правильно: не ображаючи партнера і впливаючи на нього за допомогою його мови кохання.

Ти не соромишся торкатися себе

Хороша коханка не соромиться мастурбувати при партнерові й узагалі торкатися свого клітора та вагіни.

Насправді, такі епізоди чоловікам дуже нагадують фільми для дорослих і сильно збуджують.

Ти відкрита для рольових ігор

Хороші коханки говорять рольовим іграм відкрите так! Тому що, як показує практика, чоловіки дуже навіть любителі пограти в медсестру й пацієнта, вчительку і старшокласника, або ж у начальника і секретарку.

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