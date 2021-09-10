Французы провели в последний путь Жана-Поля Бельмондо: видео пробирает до мурашек

В Париже проводили в последний путь актера Жана-Поля Бельмондо, который скончался 6 сентября в возрасте 88 лет.

Церемония прошла в Hôtel des Invalides, сказано в ролике, опубликованном на YouTube.

Французы проводили своего национального героя под музыку из кинофильма "Профессионал" (Энннио Морриконе), в котором сыграл Бельмондо. Это было так трогательно, что многие не могли сдержать слез.

На церемонии были члены семьи Бельмондо, а также известные деятели мира кинематографа и спорта, члены правительства.

На похоронах также присутствовал и президент Франции - Эмманюэль Макрон. Он стоял у гроба во время прощания с актером.

"Он был влюблен во Францию, прошел через эпохи и разрушил все барьеры. Он бессмертен, так как передал свое искусство новому поколению актеров", - заявил глава государства.

В условиях пандемии COVID-19 проститься с актером смогли около тысячи рядовых граждан, однако они должны были предоставить так называемый санитарный пропуск, чтобы зайти во двор Дворца инвалидов.

Напомним, что 6 сентября оборвалась жизнь великого французского актера. Бельмондо скончался в возрасте 88 лет в Париже. В 2001 году он перенес инсульт, после этого у него были проблемы со здоровьем.

Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году. Он был звездой французского кино в период 1960-1980-х годах и сыграл более чем в 80 кинокартинах. Во Франции актера ласково называют "Бебель".