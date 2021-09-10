Французи провели в останню путь Жана-Поля Бельмондо: відео пробирає до мурашок

У Парижі проводили в останню путь актора Жана-Поля Бельмондо, який помер 6 вересня у віці 88 років.

Церемонія пройшла в Hôtel des Invalides, сказано в ролику, опублікованому на YouTube.

Французи проводили свого національного героя під музику з кінофільму "професіонал" (Еннніо Морріконе), в якому зіграв Бельмондо. Це було так зворушливо, що багато хто не міг стримати сліз.

На церемонії були члени сім'ї Бельмондо, а також відомі діячі світу кінематографа і спорту, члени уряду.

На похоронах також був присутній і президент Франції-Емманюель Макрон. Він стояв біля труни під час прощання з актором.

"Він був закоханий у Францію, пройшов через епохи і зруйнував всі бар'єри. Він безсмертний, так як передав своє мистецтво новому поколінню акторів", - заявив глава держави.

В умовах пандемії COVID - 19 попрощатися з актором змогли близько тисячі пересічних громадян, проте вони повинні були надати так званий санітарний пропуск, щоб зайти у двір Палацу інвалідів.

Нагадаємо, що 6 вересня обірвалося життя великого французького актора. Бельмондо помер у віці 88 років у Парижі. У 2001 році він переніс інсульт, після цього у нього були проблеми зі здоров'ям.

Бельмондо дебютував у кіно в 1957 році. Він був зіркою французького кіно в період 1960-1980-х роках і зіграв більш ніж в 80 кінокартинах. У Франції актора ласкаво називають"Бебель".