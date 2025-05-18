Франція на "Євробаченні": як виступила Louane, яку називали "темною конячкою" фіналу (відео)
У Базелі закінчився фінал "Євробачення-2025", Цього разу Франція показала несподівано емоційний номер і посіла 7 місце, країну представляла Louane з піснею "maman".
Що відомо про Louane, як вона виступила та чому її називали "темною конячкою", розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Скільки балів отримала Франція і хто така Louane
У фіналі Louane отримала 230 балів.
Louane (справжнє ім’я - Анн Пешер) стала відомою у 17 років, коли взяла участь у французькому шоу "The Voice" і одразу підкорила глядачів. Вона співає про родину, втрату, пошук себе, а її голос, як зазначають фани, можна впізнати з першої ноти.
У 2014 році вона зіграла головну роль у фільмі "Сім'я Більє" та отримала премію премію César.
Про що пісня "maman"
Пісня Louane для "Євробачення" стала продовженням її особистої історії. Вона присвячена її матері, яка померла від раку у 2014 році, коли співачці було 17.
Це вже друга пісня з такою назвою у її кар’єрі. Перша вийшла у 2015 році, а у новій версії, яку Луан представила на "Євробаченні" додалося більше оптимізму.
"Мені краще. Я знаю, куди йду", - співає Анн.
Чи була Франція серед фаворитів
Louane не була головним фаворитом у букмекерів, їй пророкували 3-4 місце, але фанати в соцмережах буквально з першого півфіналу почали називати її "таємним тріумфом року". Окрім цього, пісню порівнювали з "Arcade" Дункана Лоуренса, який виступав з нею на "Євробаченні-2019" та переміг.
Тому Louane називали "темною конячкою", яка може несподівано для всіх перемогти. До фіналу пісня "maman" вже потрапила в топ Spotify France, а відео з репетиції зібрало понад 5 мільйонів переглядів усього за три дні. Втім, дива не сталося.
Louane "maman" - текст пісні
Y’a plus d’amants
Y’a plus de lits
Finalement tu vois
J’ai construit ma vie
Et le vide est grand
Les questions aussi
Toi tu vas comment
Est-ce que tu vois tout ici?
Et j’ai bien changé
J’ai bien grandi
De toi j’ai gardé
Tout ce qui fait qui je suis
Je vais mieux, je sais où je vais
J’ai arrêté d’compter les années
Et si j’ai voulu arrêter le temps
Maintenant c’est moi qu’elle appelle maman
Maman, maman, maman, maman
J’ai trouvé l’amour, indélébile
Tu sais le vrai toujours, même quand le temps file
Quand il me tient la main
J’ai plus peur de rien
Et ça m’fait comme avant
Quand toi tu m’tenais la main.
Je vais mieux, je sais où je vais
J’ai arrêté d’compter les années
Et si j’ai voulu arrêter le temps
Maintenant c’est moi qu’elle appelle maman
Maman, maman, maman, Maman, maman, maman
Je vais mieux, je sais où je vais
J’ai arrêté d’compter les années
Et si j’ai voulu arrêter le temps
Maintenant c’est moi qu’elle appelle maman
Maman, maman, maman,
Maman, maman, maman
Si j’ai voulu arrêter le temps
Maintenant c’est moi qu’elle appelle maman
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