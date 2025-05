Франція на "Євробаченні": як виступила Louane, яку називали "темною конячкою" фіналу (відео)

Скільки балів отримала Франція і хто така Louane

У фіналі Louane отримала 230 балів.

Louane на "Євробаченні" (скріншот)

Louane (справжнє ім’я - Анн Пешер) стала відомою у 17 років, коли взяла участь у французькому шоу "The Voice" і одразу підкорила глядачів. Вона співає про родину, втрату, пошук себе, а її голос, як зазначають фани, можна впізнати з першої ноти.

У 2014 році вона зіграла головну роль у фільмі "Сім'я Більє" та отримала премію премію César.

Про що пісня "maman"

Пісня Louane для "Євробачення" стала продовженням її особистої історії. Вона присвячена її матері, яка померла від раку у 2014 році, коли співачці було 17.

Це вже друга пісня з такою назвою у її кар’єрі. Перша вийшла у 2015 році, а у новій версії, яку Луан представила на "Євробаченні" додалося більше оптимізму.

"Мені краще. Я знаю, куди йду", - співає Анн.

Чи була Франція серед фаворитів

Louane не була головним фаворитом у букмекерів, їй пророкували 3-4 місце, але фанати в соцмережах буквально з першого півфіналу почали називати її "таємним тріумфом року". Окрім цього, пісню порівнювали з "Arcade" Дункана Лоуренса, який виступав з нею на "Євробаченні-2019" та переміг.

Тому Louane називали "темною конячкою", яка може несподівано для всіх перемогти. До фіналу пісня "maman" вже потрапила в топ Spotify France, а відео з репетиції зібрало понад 5 мільйонів переглядів усього за три дні. Втім, дива не сталося.

Louane "maman" - текст пісні

Y’a plus d’amants

Y’a plus de lits

Finalement tu vois

J’ai construit ma vie

Et le vide est grand

Les questions aussi

Toi tu vas comment

Est-ce que tu vois tout ici?

Et j’ai bien changé

J’ai bien grandi

De toi j’ai gardé

Tout ce qui fait qui je suis

Je vais mieux, je sais où je vais

J’ai arrêté d’compter les années

Et si j’ai voulu arrêter le temps

Maintenant c’est moi qu’elle appelle maman

Maman, maman, maman, maman

J’ai trouvé l’amour, indélébile

Tu sais le vrai toujours, même quand le temps file

Quand il me tient la main

J’ai plus peur de rien

Et ça m’fait comme avant

Quand toi tu m’tenais la main.

Je vais mieux, je sais où je vais

J’ai arrêté d’compter les années

Et si j’ai voulu arrêter le temps

Maintenant c’est moi qu’elle appelle maman

Maman, maman, maman, Maman, maman, maman

Je vais mieux, je sais où je vais

J’ai arrêté d’compter les années

Et si j’ai voulu arrêter le temps

Maintenant c’est moi qu’elle appelle maman

Maman, maman, maman,

Maman, maman, maman

Si j’ai voulu arrêter le temps

Maintenant c’est moi qu’elle appelle maman