Во Франковске появился McDonald’s: люди ринулись за бургерами, забыв о карантине (видео)

Первый McDonald’s открыли в Ивано-Франковске 17 апреля. Ресторан быстрого питания появился рядом с ТЦ "Арсен" на улице Миколайчука, 2.
Открытие популярного заведения вызвало небывалый ажиотаж среди жителей города. Многие люди были вынуждены стоять в пробках почти час ради желанного гамбургера или картофеля фри.
Фотографиями и видео с открытия ресторана местные жители активно делятся в социальных сетях.
"Еще немножечко, вот-вот, еще только 30 минут потолкаться в пробках, чтобы доехать до этого окошечка, взять заказ, а потом... потом, еще минут 40 в пробке постоять, чтобы уехать отсюда", - комментирует свою поездку в ресторан местный фотограф.
Очереди в McDonald's в Ивано-Франковске
Заметим, что в первый день в ресторан пришла уйма людей, и далеко не все придерживались масочного режима и социальной дистанции. Это при том, что лишь недавно город покинул "красную" зону карантина (сейчас Івано-Франковск находится в "желтой" зоне).
Открытие McDonald's в Ивано-Франковске
В сети жители Франковска активно обсуждают очереди у ресторана и пробки.
Фото: открытие McDonald's в Ивано-Франковске (facebook.com/veselui.pro)
Заметим, что представители McDonald's отреагировали на ситуацию, что сложилась. В частности просят франковцев отложить визит на другой день, чтобы избежать скоплений.
"Нам очень приятно, что жители города Ивано-Франковск так приветствуют открытие McDonald's в городе и желают посетить нас. И мы призываем запланировать ваш визит на следующий или любой другой день, чтобы избежать скопления", - цитирует Galka.if.ua.
Напомним, ранее бывший работник McDonald's поразил секретами сети.