Во Франковске появился McDonald’s: люди ринулись за бургерами, забыв о карантине (видео)

"Еще немножечко, вот-вот, еще только 30 минут потолкаться в пробках, чтобы доехать до этого окошечка, взять заказ, а потом... потом, еще минут 40 в пробке постоять, чтобы уехать отсюда", - комментирует свою поездку в ресторан местный фотограф.

Очереди в McDonald's в Ивано-Франковске

Заметим, что в первый день в ресторан пришла уйма людей, и далеко не все придерживались масочного режима и социальной дистанции. Это при том, что лишь недавно город покинул "красную" зону карантина (сейчас Івано-Франковск находится в "желтой" зоне).

Открытие McDonald's в Ивано-Франковске

Реакция местных жителей на очереди

В сети жители Франковска активно обсуждают очереди у ресторана и пробки.

Як мурашки

Живемо в селі

То тільки перший тиждень буде ажіотаж, далі все вщухне і перехрестя заживе своїм життям!

Людей дуже багато. Черга стоїть

Бачу, всі дуже хочуть Великдень знову по хатах і в локдаун

Таке враження, якби не бачили того фаст-фуду... Культ їди

Поважаю право кожного сходити з розуму у власний спосіб. Ще мені шкода працівників, які зараз на зміні, надіюсь, їм дадуть премію

Фото: открытие McDonald's в Ивано-Франковске (facebook.com/veselui.pro)

Заметим, что представители McDonald's отреагировали на ситуацию, что сложилась. В частности просят франковцев отложить визит на другой день, чтобы избежать скоплений.

"Нам очень приятно, что жители города Ивано-Франковск так приветствуют открытие McDonald's в городе и желают посетить нас. И мы призываем запланировать ваш визит на следующий или любой другой день, чтобы избежать скопления", - цитирует Galka.if.ua.