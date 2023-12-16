Фоззі з ТНМК пригадав роботу з Єгоровою: як путіністка видала свою позицію ще у 2004 році

Що Фоззі пам'ятає про Єгорову

Артист розповів, що у минулому він працював з ведучою на шоу "Підйом". У 2004 році, під час Помаранчевої революції, він почув від Єгорової дещо дивне.

"Якраз у нас за вікнами все це відбувалося. І я пам'ятаю її фразу, коли в прямому ефірі якось вона сказала: "Ну, за Януковича теж хтось голосував". І я тоді ще подумав, що, мабуть, вона голосувала за Януковича", - пригадав артист.

Єгорова підтримує пропаганду Кремля (instagram.com/snezha_egorova)

Втім, тоді Фоззі нічого не сказав Єгоровій. Він зазначив, що у ті роки був зовсім інший градус напруги.

"Але усе, що не заборонено демократичною процедурою, дозволено демократичною процедурою. Тому тоді ж ще не таким градус був того протистояння. Тобто ми були "помаранчеві", вона була з іншого табору", - пояснив Фоззі.

За словами артиста, у минулому у нього було чимало знайомих з різними політичними поглядами. Тоді він не хотів влаштовувати скандали, а тому "укладав пакт про ненапад" із людьми, які підтримували іншу позицію.

"Зі Сніжаною просто я майже не стикався, я потім бачив кілька відео. Це було якось неприємненько. Але я не знаю, нехай це зараз буде нашою найбільшою проблемою", - зазначив артист.

Останні новини про Єгорову

Прихильниця путінського режиму, яка виїхала до Туреччини ще до 24 лютого 2022 року, зробила чимало заяв. Вона підтримує війну й не засуджує агресію РФ. Втім, її дуже обурювало, що у Туреччині їй не надають статус біженки.

Нещодавно ж донька скандальної артистки відповіла, де зараз знаходиться і чим займається її мама-путіністка. За словами Стасі Ровінської, ця жінка "трохи ку-ку".