Фоззі з ТНМК пригадав роботу з Єгоровою: як путіністка видала свою позицію ще у 2004 році

Фоззі з гурту ТНМК (Олександр Сидоренко) висловився про артистку-путіністку Сніжану Єгорову. Він пригадав, що побачив перші ознаки її проросійської позиції ще у 2004 році.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Фоззі розповів в інтерв'ю для YouTube-програми "Наодинці".
Артист розповів, що у минулому він працював з ведучою на шоу "Підйом". У 2004 році, під час Помаранчевої революції, він почув від Єгорової дещо дивне.
"Якраз у нас за вікнами все це відбувалося. І я пам'ятаю її фразу, коли в прямому ефірі якось вона сказала: "Ну, за Януковича теж хтось голосував". І я тоді ще подумав, що, мабуть, вона голосувала за Януковича", - пригадав артист.
Єгорова підтримує пропаганду Кремля (instagram.com/snezha_egorova)
Втім, тоді Фоззі нічого не сказав Єгоровій. Він зазначив, що у ті роки був зовсім інший градус напруги.
"Але усе, що не заборонено демократичною процедурою, дозволено демократичною процедурою. Тому тоді ж ще не таким градус був того протистояння. Тобто ми були "помаранчеві", вона була з іншого табору", - пояснив Фоззі.
За словами артиста, у минулому у нього було чимало знайомих з різними політичними поглядами. Тоді він не хотів влаштовувати скандали, а тому "укладав пакт про ненапад" із людьми, які підтримували іншу позицію.
"Зі Сніжаною просто я майже не стикався, я потім бачив кілька відео. Це було якось неприємненько. Але я не знаю, нехай це зараз буде нашою найбільшою проблемою", - зазначив артист.
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