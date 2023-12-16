Фоззи из ТНМК вспомнил работу с Егоровой: как путинистка выдала свою позицию еще в 2004 году

Что Фоззи помнит о Егоровой

Артист рассказал, что в прошлом он работал с ведущей на шоу "Подъем". В 2004 году, во время Оранжевой революции, он услышал от Егоровой нечто странное.

"Как раз у нас за окнами все это происходило. И я помню ее фразу, когда в прямом эфире однажды она сказала: "Ну, за Януковича тоже кто-то голосовал". И я тогда еще подумал, что, видимо, она голосовала за Януковича", - вспомнил артист.

Егорова поддерживает пропаганду Кремля (instagram.com/snezha_egorova)

Впрочем, тогда Фоззи ничего не сказал Егоровой. Он отметил, что в те годы был совсем другой градус напряжения.

"Но все, что не запрещено демократической процедурой, разрешено демократической процедурой. Поэтому тогда же еще не таким градусом был того противостояния. То есть мы были "оранжевые", она была из другого лагеря", - пояснил Фоззи.

По словам артиста, в прошлом у него было немало знакомых с разными политическими взглядами. Тогда он не хотел устраивать скандалы, а потому "заключал пакт о ненападении" с людьми, которые поддерживали другую позицию.

"Со Снежаной просто я почти не сталкивался, я потом видел несколько видео. Это было как-то неприятненько. Но я не знаю, пусть это сейчас будет нашей самой большой проблемой", - отметил артист.

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