Фотограф из Львова победил на международном конкурсе

Львовский художник и фотограф-документалист Артур Абрамив победил в фотопроекте National Geographic Traveller India на тему World Public Transport (Всемирный общественный транспорт). Первое место в международном конкурсе он смог получить благодаря фото из электрички Мукачево-Львов.

Эта фотография опубликована на первой полосе сайта NatGeo и будет в августовском номере издания National Geographic Traveller India. Об этом рассказал Артур Абрамив на своей странице в Facebook.

Фото-победитель конкурса National Geographic Traveller India (фото: facebook.com/Артур Абрамив)

Данное фото было сделано еще в 2018 году, когда Абрамив возвращался из путешествия в Карпаты. На снимке видно, как кондуктор продает билеты пассажирам.

Сам фотограф описал эту сцену как "уникальную", поскольку пассажиры очень быстро знакомятся друг с другом, обедают, пьют и даже вместе играют в карты.

Напомним, стало известно, как сейчас живет украинец Антон Совенко, который успешно закончил британскую военную академию. Курсант стал лучшим иностранным выпускником академии в городе Сандгерст, которую окончил Черчилль и принц Гарри.

Среди выпускников академии также немало членов королевских семей разных стран, аристократов, политиков и военных деятелей со всего мира.

Ранее потерявший конечности украинец установил рекорд.