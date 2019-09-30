Фото Зеленского в Бабьем Яру вызвало недоумение: в чем причина

Президент Владимир Зеленский на 78-ю годовщиной трагедии Бабьего Яра опубликовал обращение к Украинскому народу, а также передал корзину цветов к мемореалу в Киеве. 29 сентября на мероприятиях, посвященных почтению памяти расстрелянных в 1941 году во время Второй Мировой войны на этом месте 30 тысяч евреев, главу государства не заметили. Председатель Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх выразил по этому поводу недовольство и недоумение.

Во время своего выступления на Марше памяти жертв он акцентировал внимание, что впервые в истории президент Украины не посетил мероприятие в Бабьем Яру.

После этого украинский художник еврейского происхождения, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд написал в своем Facebook соответствующий пост и процитировал Блайха. Через некоторое время заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментариях опубликовал фото Зеленского возле памятника в Бабьем Яру и написал: "Можете меня считать источником".

Фото: Владимир Зеленский в Бабьем Яру в Киеве (facebook.com)

"Упс. Сорри. Я действительно слышал эти слова ребе Якоба Блайха. И не знал, что Зеленский был в сегодня Бабьем Яру. Но до начала церемонии. Без охраны и свиты. Скорее всего и Блайх об этом не знал. Но этот венок я видел. Хотя у евреев принято возлагать камни, но это уже не мое дело. Этот пост удалять не буду, но откорректировал", - написал Ройтбурд.

В то же время в сети звучат подозрения, что глава государства мог посетить Бабий Яр уже после "замечания", а некоторые даже заговорили о фотомонтаже.

Фото: Владимир Зеленский в Бабьем Яру в Киеве (facebook.com)

В частности, экс-нардеп Борислав Береза на своей Facebook-странице в комментариях допускает, что Зеленский был возле памятника, "но видимо после того, как началась эта шумиха".

Скрин комментариев (facebook.com/borislav.bereza)

Известный волонтер и офицер ВСУ, замкомандира роты 95 ОДШБр Мирослав Гай отреагировал на скандал и сравнил поведение президента со школьником.

"Зеленский не пришел в Бабий Яр на официальные мероприятия. Раввины раскритиковали Зеленского. Зеленский пришел в Бабий Яр. Он ведет себя, как школьник, которого отругала. Делает что-то не потому, что это важно лично ему или потому, что это важно для государства, а потому, что его пожурили. Учителями выступают раввины, гражданское общество, международные партнеры... И я уверен, что Зеленский понимает трагедию Бабин Яр, и не хотел никого обидеть... Он просто не подумал, забыл, устал..." - написал он в своем Facebook.

Фото: скрин (facebook.com/myroslavhai)

Добавим, что пользователи интернета принялись разбирать снимок Зеленского в Бабьем Яру детально и начали сравнивать расположение букетов и венков на разных фото - с президентом и без него. Также в сети говорят о дождливой погоде утром 29 сентября, хотя на кадре с главой государства луж не видно.

Видно, что точно не с утра, потому что ночью был дождь и везде было мокро.

Вы не знакомы с фотошопом?

А может у президента тоже должна быть личная жизнь. Приехал, почтил память и уехал к семье. А показушничество и лживые речи политиков всех мастей уже надоели.

А был ли мальчик?

1. Прес-служба президента распространила фейк. Это старое фото. Сейчас там другая плитка. 2. Как об "утреннем" визите оперативная в действиях пресс-служба президента написала только вечером? 3. Без охраны этот персонаж не ходит много лет, задолго до своего президентства...

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Скрин комментариев