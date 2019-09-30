Фото Зеленського в Бабиному Яру викликало здивування: в чому причина

Президент Володимир Зеленський на 78-у річницею трагедії Бабиного Яру опублікував звернення до Українського народу, а також передав корзину квітів до мемореалу в Києві. 29 вересня на заходах, присвячених вшануванню пам'яті розстріляних у 1941 році під час Другої Світової війни на цьому місці 30 тисяч євреїв, главу держави не помітили. Голова Об'єднання іудейських релігійних організацій України Яків Блайх висловив з цього приводу невдоволення і здивування.

Під час свого виступу на Марші пам'яті жертв він акцентував увагу, що вперше в історії президент України не відвідав захід у Бабиному Яру.

Після цього український художник єврейського походження, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд написав у своєму Facebook відповідний пост та процитував Блайха. Через деякий час заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в коментарях опублікував фото Зеленського біля пам'ятника в Бабиному Яру і написав: "Можете мене вважати джерелом".

Фото: Володимир Зеленський у Бабиному Яру в Києві (facebook.com)

"Упс. Соррі. Я дійсно чув ці слова ребе Якова Блайха. І не знав, що Зеленський був сьогодні в Бабиному Яру. Але до початку церемонії. Без охорони і свити. Швидше за все і Блайх про це не знав. Але цей вінок я бачив. Хоча у євреїв прийнято покладати каміння, але це вже не моя справа. Цей пост видаляти не буду, але відкоригував", - написав Ройтбурд.

У той же час в мережі лунають підозри, що глава держави міг відвідати Бабин Яр уже після "зауваження", а деякі навіть заговорили про фотомонтаж.

Фото: Володимир Зеленський у Бабиному Яру в Києві (facebook.com)

Зокрема, екс-нардеп Борислав Береза на своїй Facebook-сторінці в коментарях допускає, що Зеленський був біля пам'ятника, "але мабуть після того, як почалася цей галас".

Скрін коментарів (facebook.com/borislav.bereza)

Відомий волонтер і офіцер ЗСУ, заступник командира роти 95 ОДШБр Мирослав Гай відреагував на скандал та порівняв поведінку президента зі школярем.

"Зеленський не прийшов у Бабій Яр на офіційні заходи. Равіни розкритикували Зеленського. Зеленський прийшов у Бабій Яр. Він веде себе, як школяр, якого висварили. Робить щось не тому, що це важливо особисто йому чи тому, що це важливо для держави, а тому, що його пожурили. Вчителями виступають равіни, громадянське суспільство, міжнародні партнери... І я певен, що Зеленський розуміє трагедію Бабіного Яру, і не хотів нікого образити... Він просто не подумав, забувся, втомився..." - написав він у своєму Facebook.

Фото: скрін (facebook.com/myroslavhai)

Додамо, що користувачі інтернету взялися розбирати знімок Зеленського в Бабиному Яру детально і почали порівнювати розташування букетів і вінків на різних фото - з президентом і без нього. Також в мережі говорять про дощову погоду вранці 29 вересня, хоча на кадрі з главою держави калюж не видно.

Видно, що точно не з ранку, бо вночі був дощ і скрізь було мокро.

Ви не знайомі з фотошопом?

А може у президента теж повинна бути особисте життя. Приїхав, вшанував пам'ять і поїхав до сім'ї. А показуху та брехливі промови політиків усіх мастей вже набридли.

А чи був хлопчик?

1. Прес-служба президента поширила фейк. Це старе фото. Зараз там інша плитка. 2. Як про "ранковий" візит оперативна в діях прес-служба президента написала тільки ввечері? 3. Без охорони цей персонаж не ходить багато років, задовго до свого президентства...

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Скрін коментарів