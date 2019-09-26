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Назван любимый алкоголь Зеленского: что и как употребляет президент

STYLERПерсоны    26.09.2019 - 21:23
Назван любимый алкоголь Зеленского: что и как употребляет президент
Любимый напиток Зеленского (фото: facebook.com/kvartal95)

У Владимира Зеленского есть одно важное правило относительно напитков и еды

Владимир Зеленский не особо любит алкогольные напитки, но и не называет себя абсолютно непьющим человеком. Давно уже не секрет, что президент Украины отдает предпочтение красному вину. Но при особом случае может выпить пива с народом, как показала недавняя практика в Днепре.

"Особо не пью. Выпиваю вино. Я очень люблю красное вино", - сказал однажды Зеленский.

Назван любимый алкоголь Зеленского: что и как употребляет президент

Владимир Зеленский в Днепре (фото: facebook.com)

Так, недавно выяснилось, что президент не откажется и от пива - главное в хорошей компании. Так во время своего визита в Днепр президент выпил разливного уличного пива вместе с Богданом, Филатовым, а также горожанами.

Владимир Зеленский в Днепре (видео: YouTube/Ze! Life)

Стоит отметить, что у президента есть одно важное правило, что бы не ел и не пил гарант, - никогда не делать это в одиночестве, ведь ему очень важно, чтобы за столом с ним кто-то был. Именно поэтому Зеленский очень любит ужины, когда собирается вся семья.

Назван любимый алкоголь Зеленского: что и как употребляет президент

Владимир Зеленский (фото: facebook.com/zelenskiy95)

К слову, раньше Владимира Зеленского можно было назвать настоящим кофеманом. Но сейчас президент старается свести употребление этого напитка к минимуму.

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