Назван любимый алкоголь Зеленского: что и как употребляет президент

Любимый напиток Зеленского (фото: facebook.com/kvartal95)

У Владимира Зеленского есть одно важное правило относительно напитков и еды

Владимир Зеленский не особо любит алкогольные напитки, но и не называет себя абсолютно непьющим человеком. Давно уже не секрет, что президент Украины отдает предпочтение красному вину. Но при особом случае может выпить пива с народом, как показала недавняя практика в Днепре.

"Особо не пью. Выпиваю вино. Я очень люблю красное вино", - сказал однажды Зеленский.

Владимир Зеленский в Днепре (фото: facebook.com)

Так, недавно выяснилось, что президент не откажется и от пива - главное в хорошей компании. Так во время своего визита в Днепр президент выпил разливного уличного пива вместе с Богданом, Филатовым, а также горожанами.

Владимир Зеленский в Днепре (видео: YouTube/Ze! Life)

Стоит отметить, что у президента есть одно важное правило, что бы не ел и не пил гарант, - никогда не делать это в одиночестве, ведь ему очень важно, чтобы за столом с ним кто-то был. Именно поэтому Зеленский очень любит ужины, когда собирается вся семья.

Владимир Зеленский (фото: facebook.com/zelenskiy95)

К слову, раньше Владимира Зеленского можно было назвать настоящим кофеманом. Но сейчас президент старается свести употребление этого напитка к минимуму.