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За фото Заворотнюк у лікарні пообіцяли космічну суму: усі подробиці

STYLERПерсони    18.09.2019 - 15:23
За фото Заворотнюк у лікарні пообіцяли космічну суму: усі подробиці
Фото: Анастасія Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк знаходиться під цілодобовою охороною у приватній московській клініці

Анастасія Заворотнюк, яка за твердженням російських ЗМІ хвора на рак останньої стадії, знаходиться в одній з приватних клінік Москви і до неї приставлена цілодобова охорона. Проте журналісти деяких "жовтих" ЗМІ намагаються підкупити персонал лікарні, щоб медики зробили фото хворої"прекрасної няні". За знімок Анастасії телеканали і таблоїди обіцяють один мільйон рублів.

"Всі хочуть бачити, як змінила красуню страшна хвороба, як вона розповніла, як виглядає виголена після трепанації черепа голова, як Настя лежить в реанімації, підключена до апаратів штучної підтримки життєдіяльності", —пише одне з російських видань

Також зробити знімок приреченою Заворотнюк пропонують і родичам зірки, також їх запрошують у студію, щоб вони озвучили на камери страшний діагноз актриси. За явку їм пропонують три мільйони рублів.

За фото Заворотнюк у лікарні пообіцяли космічну суму: усі подробиціФото: Анастасія Заворотнюк (rostves.info)

Російські ЗМІ припускають, що персонал клініки не встоїть перед спокусою заробити легкі гроші і зробить фото.

"Дуже великий ризик того, що хтось з медичного персоналу може не побоятися бога і "злити" в пресу такі хвилюючі всіх кадри", — пишуть у пресі РФ.

Зазначимо, що Анастасія Заворотнюк хвора на невиліковну форму раку мозку – гліобластому. У лікарні з артисткою знаходиться вся її родина, хоча офіційно сама Анастасія не робила жодних заяв.

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Новини України Анастасия Завотротнюк
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