Эти фото были запрещены в СССР, и на них трудно смотреть без отвращения

Блогер опубликовал фото, сделанные в 1970-80-х годах в СССР. Эту эпоху поклонники советщины любят называть "золотым веком", но ничего светлого и хорошего, судя по кадрам, там и близко не было. Большинство снимков, были сделаны советским фотографом Георгием Пинхасовым . Бытовые фото художника в Союзе были запрещены, и только после 1991 года стали появляться на выставках.

Нищие в "процветающем" СССР тоже были

На фото показан нищий, который, судя по всему, психически нездоров. Он просит на коленях милостыню. В официозной прессе такой кадр не мог появиться, ведь он бы нарушил идеальную картинку здоровых, счастливых жителей страны советов.

Прокладка траншеи и равноправие "по-советски"

Экскаватор, машинизация - в то время, как Гагарин уже давно слетал в космос, люди продолжают мозолями продвигать технический прогресс. А на заднем плане тяжелым кайлом машет женщина - так выглядело равноправие полов по-советски - женщин привлекали к тяжелому труду наравне с мужчинами.

"Мясо привезли"

Мясо попросту свалили из фургона на какие-то грязные картонки, и рубят топором прямо на земле. Разумеется, все это пойдет потом "на зал" - то есть, простым покупателям из народа. Заведующие магазином и продавцы уже давно отобрали себе кусочки получше, а остальное - можно и народу.

Жесткие развлечения для детей

Для детей во дворах были из развлечений - вот такие кривые и скрипучие качели. А кому не нравится, пожалуйста, палки и камни - отличные инструменты для досуга подрастающего поколения.

Советские алкоголики

Здесь блогер выложил целую серию снимков. На них бывалые пьяницы не стесняясь, пьют прямо на рабочем месте. Никакой милиции нет - такую "элиту", как правило, забирали в отделение только в крайнем случае. А вот система советских вытрезвителей процветала. Не только мужчины, но и женщины, как видно на одном из кадров, деградировали таким образом. На советские реалии так смотреть было куда проще.