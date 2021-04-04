Ці фото були заборонені в СРСР, і на них важко дивитися без огиди

Блогер опублікував фото, зроблені в 1970-80-х роках в СРСР. Цю епоху шанувальники радянщини люблять називати "золотим віком", але нічого світлого й доброго, судячи з кадрів, там і близько не було. Більшість знімків, були зроблені радянським фотографом Георгієм Пінхасовим . Побутові фото художника в Союзі були заборонені, і тільки після 1991 року стали з'являтися на виставках.

Жебраки в "процвітаючому" СРСР теж були

На фото показаний жебрак, який, судячи з усього, психічно нездоровий. Він просить на колінах милостиню. В офіціозній пресі такий кадр не міг з'явитися, адже він би порушив ідеальну картинку здорових, щасливих жителів країни совєтів.

Прокладання траншеї і рівноправність "по-радянськи"

Екскаватор, машинізація - в той час, як Гагарін вже давно злітав у космос, люди продовжують мозолями просувати технічний прогрес. А на задньому плані важким кайлом махає жінка - так виглядало рівноправ'я статей по-радянськи - жінок залучали до важкої праці нарівні з чоловіками.

"М'ясо привезли"

М'ясо просто звалили з фургона на якісь брудні картонки, і рубають сокирою прямо на землі. Зрозуміло, все це піде потім "на зал" - тобто, простим покупцям з народу. Завідувачі магазином і продавці вже давно відібрали собі шматочки покраще, а інше - можна і народу.

Жорсткі розваги для дітей

Для дітей у дворах були з розваг - ось такі криві і скрипучі гойдалки. А кому не подобається, будь ласка, палиці і камені - відмінні інструменти для дозвілля підростаючого покоління.

Радянські алкоголіки

Тут блогер виклав цілу серію знімків. На них бувалі п'яниці не соромлячись, п'ють прямо на робочому місці. Ніякої міліції немає - таку "еліту", як правило, забирали у відділення тільки в крайньому разі. А ось система радянських витверезників процвітала. Не тільки чоловіки, але і жінки, як видно на одному з кадрів, деградували таким чином. На радянські реалії так дивитися було куди простіше.