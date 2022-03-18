Фото и видео разрушений на Виноградаре в Киеве, куда упала сбитая вражеская ракета

В Киеве 18 марта в 8 утра упала сбитая вражеская ракета, что привело к значительным разрушениям, пожару, а также человеческим жертвам. Произошло это в Подольском районе столицы, ж/м Виноградарь.

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"18 марта в 8:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме, что в Подольском районе столицы. По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание с 1 по 3 этажа. Ликвидация сейчас продолжается", - сообщили в ГСЧС. Фото: последствия падения ракеты в Виноградаре (РБК-Украина) По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы 4 человека. К сожалению, 1 человек погиб.