Фото і відео руйнувань на Виноградарі в Києві, куди впала збита ворожа ракета

В Києві 18 березня о 8-й ранку впала збита ворожа ракета, що призвело до значних руйнувань, пожежі, а також людських жертв. Сталося це у Подільському районі столиці, ж/м Виноградар.

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"18 березня о 8:04 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння у 5-поверховому житловому будинку, що у Подільському районі столиці. По прибуттю вогнеборці встановили, що сталось загоряння з 1 по 3 поверхи. Ліквідація наразі триває", - повідомили в ДСНС. Фото: Наслідки падіння ракети у Виноградарі (РБК-Україна) За попередньою інформацією, врятовано 12 осіб, евакуйовано 98 осіб, травмовано 4 особи. На жаль, 1 людина загинула.