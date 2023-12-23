На фото з українського села 1920-х помітили те, що всіх приголомшило

Іноді архівні світлини можуть сильно здивувати. Однією з таких виявилася фотокартка, зроблена в українському селі у 1920-х роках. На ній помітили те, що усіх приголомшило.
Що було на фото, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт JoyReactor, Facebook-паблік "Костя і компанія", допис в X (Twitter) на сторінці під назвою "Леся Українка".
Архівна світлина, як зазначається у мережі, демонструє життя українців у 1920 роках. Фото зроблено нібито у селі Великі Сорочинці, що на Полтавщині. На ній зображено чоловіка, який стоїть біля будинку.
Це фото іноді "спливає" у соцмережах, а нещодавно його знову помітили українці.
На фото дійсно можна помітити дивний предмет над вікном хатинки. Він дійсно схожий на ролет. Але чи дійсно це він - залишається загадкою.
Архівна світлина ошелешила українців (скріншот)
Світлину швидко почали обговорювати не тільки у Facebook, а ще й в X. Вже з'являються нові версії та думки. Користувачі пишуть:
Нагдаємо, раніше ми вже розповідали, як виглядали українські різдвяні листівки на початку ХХ століття.
Також нещодавно стало відомо, яка ялинкова іграшка з картону коштує 10 тисяч гривень.