UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На фото з українського села 1920-х помітили те, що всіх приголомшило

Що здвивувало українців (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Іноді архівні світлини можуть сильно здивувати. Однією з таких виявилася фотокартка, зроблена в українському селі у 1920-х роках. На ній помітили те, що усіх приголомшило.

Що було на фото, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт JoyReactor, Facebook-паблік "Костя і компанія", допис в X (Twitter) на сторінці під назвою "Леся Українка".

Старе фото українського села - що про нього відомо

Архівна світлина, як зазначається у мережі, демонструє життя українців у 1920 роках. Фото зроблено нібито у селі Великі Сорочинці, що на Полтавщині. На ній зображено чоловіка, який стоїть біля будинку.

Архівна світлина (фото: ua.reactor.cc)

Що помітили у мережі

Це фото іноді "спливає" у соцмережах, а нещодавно його знову помітили українці.

"Дуже мало ми знаєм про власну країну. Тож пізнаємо, розвиваємось. Господар, 1920 рік. Село Великі Сорочинці, Полтавщина. Звертають увагу "ролети" з очерету, над вікнами. Українці вже тоді були прогресивною нацією. І не личаки на ногах, а хромові чоботи", - йдеться у новому дописі у Facebook.

На фото дійсно можна помітити дивний предмет над вікном хатинки. Він дійсно схожий на ролет. Але чи дійсно це він - залишається загадкою.

Архівна світлина ошелешила українців (скріншот)

Світлину швидко почали обговорювати не тільки у Facebook, а ще й в X. Вже з'являються нові версії та думки. Користувачі пишуть:

  • "Як цікаво, моя Батьківщина"
  • "Більшість росіян зараз живуть в халупах набагато гірших, ніж ця!"
  • "Не стверджую, мені більше схоже, що то для продуктів , щось типу холодильника. Бачила таке в селі, але вже з дерева"
  • "Чистенька біла хата, бачу тин, охайно вдягнений чоловік"
  • "Це говорить ще й про працьовитість українських людей, бо це треба добряче попрацювати над такими ролетами.А взагалі, ми бачимо людину, хазяїна, не алкаша та не ледаря".
Читайте РБК-Україна в Google News
Цікаві факти