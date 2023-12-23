На фото из украинского села 1920-х заметили то, что всех ошеломило

Иногда архивные фото могут сильно удивить. Одной из таких оказался старый снимок, сделанный в украинской деревне в 1920-х годах. На ней заметили то, что всех ошеломило.
Что было на фото, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: сайт JoyReactor, Facebook-паблик "Костя і компанія", пост в X (Twitter) на странице под названием "Леся Українка".
Архивное фото, как отмечается в сети, демонстрирует жизнь украинцев в 1920 годах. Снимок сделан якобы в селе Большие Сорочинцы Полтавской области. На нем изображен мужчина, стоящий у дома.
Это фото иногда "всплывает" в соцсетях, а недавно его снова заметили украинцы.
На фото действительно можно заметить удивительный предмет над окном дома. Он действительно похож на ролет. Но так ли это на самом деле - остается загадкой.
Архивная фотография ошарашила украинцев (скриншот)
Фото быстро начали обсуждать не только в Facebook, но еще и в X. Уже появляются новые версии и мнения. Пользователи пишут:
Напомним, раньше мы уже рассказывали, как выглядели украинские рождественские открытки в начале ХХ века.
Также недавно стало известно, какая елочная игрушка из картона стоит 10 тысяч гривен.