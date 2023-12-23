На фото из украинского села 1920-х заметили то, что всех ошеломило

Старое фото украинского села - что о нем известно

Архивное фото, как отмечается в сети, демонстрирует жизнь украинцев в 1920 годах. Снимок сделан якобы в селе Большие Сорочинцы Полтавской области. На нем изображен мужчина, стоящий у дома.

Архивный снимок (фото: ua.reactor.cc)

Что заметили в сети

Это фото иногда "всплывает" в соцсетях, а недавно его снова заметили украинцы.

"Очень мало мы знаем о собственной стране. Так что узнаем, развиваемся. Хозяин, 1920 год. Село Великие Сорочинцы, Полтавщина. Обращают внимание "ролеты" из камыша, над окнами. Украинцы уже тогда были прогрессивной нацией. И не лапти на ногах, а хромовые сапоги", - говорится в новом посте на Facebook.

На фото действительно можно заметить удивительный предмет над окном дома. Он действительно похож на ролет. Но так ли это на самом деле - остается загадкой.

Архивная фотография ошарашила украинцев (скриншот)

Фото быстро начали обсуждать не только в Facebook, но еще и в X. Уже появляются новые версии и мнения. Пользователи пишут: