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На фото из украинского села 1920-х заметили то, что всех ошеломило

Что сдувало украинцев (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Иногда архивные фото могут сильно удивить. Одной из таких оказался старый снимок, сделанный в украинской деревне в 1920-х годах. На ней заметили то, что всех ошеломило.

Что было на фото, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: сайт JoyReactor, Facebook-паблик "Костя і компанія", пост в X (Twitter) на странице под названием "Леся Українка".

Старое фото украинского села - что о нем известно

Архивное фото, как отмечается в сети, демонстрирует жизнь украинцев в 1920 годах. Снимок сделан якобы в селе Большие Сорочинцы Полтавской области. На нем изображен мужчина, стоящий у дома.

Архивный снимок (фото: ua.reactor.cc)

Что заметили в сети

Это фото иногда "всплывает" в соцсетях, а недавно его снова заметили украинцы.

"Очень мало мы знаем о собственной стране. Так что узнаем, развиваемся. Хозяин, 1920 год. Село Великие Сорочинцы, Полтавщина. Обращают внимание "ролеты" из камыша, над окнами. Украинцы уже тогда были прогрессивной нацией. И не лапти на ногах, а хромовые сапоги", - говорится в новом посте на Facebook.

На фото действительно можно заметить удивительный предмет над окном дома. Он действительно похож на ролет. Но так ли это на самом деле - остается загадкой.

Архивная фотография ошарашила украинцев (скриншот)

Фото быстро начали обсуждать не только в Facebook, но еще и в X. Уже появляются новые версии и мнения. Пользователи пишут:

  • "Как интересно, моя Родина"
  • "Большинство россиян сейчас живут в лачугах гораздо хуже, чем эта!"
  • "Не утверждаю, мне больше похоже, что это для продуктов, что-то типа холодильника. Видела такое в деревне, но уже из дерева"
  • "Чистенькая белая хата, вижу плетень, аккуратно одетый мужчина"
  • "Это говорит еще и о трудолюбии украинских людей, потому что это надо хорошо поработать над такими роллетами. А вообще, мы видим человека, хозяина, не алкаша и не лентяя".
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