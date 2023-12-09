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Ви будете здивовані, але така ялинкова іграшка з картону коштує 10 тисяч гривень (фото)

Субота 09 грудня 2023 09:41
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Ви будете здивовані, але така ялинкова іграшка з картону коштує 10 тисяч гривень (фото) За скільки продають старі ялинкові іграшки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Не усі знають, але деякі ялинкові прикраси, особливо якщо їм багато років, можуть принести чимало коштів. Колекціонери цінують навіть іграшки не зі скла, а з картону.

Як виглядає прикраса на ялинку, що коштує 10 тисяч гривень, і в чому її особливість, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.

У чому особливість іграшки

Так, на сайті з'явився доволі цікавий лот. Продавець з Києва виставив на продаж стареньку ялинкову прикрасу - жабу з картону.

Ви будете здивовані, але така ялинкова іграшка з картону коштує 10 тисяч гривень (фото)

Ви будете здивовані, але така ялинкова іграшка з картону коштує 10 тисяч гривень (фото)

Прикраса на ялинку за 10 тисяч гривень (фото: violity.com)

Іграшка золотого кольору має зовсім невеликі розміри - 7,5 на 5 сантиметрів. Такій прикрасі вже декілька десятків років. За словами продавця, іграшку виготовлено у техніці "Дрезденський картонаж".

Зазвичай такі прикраси робили ще давно у Німеччині. Потім їх виготовляли самостійно. Точний "вік" іграшки продавець не називає.

Ви будете здивовані, але така ялинкова іграшка з картону коштує 10 тисяч гривень (фото)Стара прикраса на ялинку за тисячі гривень (фото: violity.com)

Судячи з вигляду, прикрасою користувалися. На ній вже почала лущитися золота фарба. Окрім цього, важко не помітити потертість. Картон вже почав пересихати, а подекуди вже є дірочки.

Ви будете здивовані, але така ялинкова іграшка з картону коштує 10 тисяч гривень (фото)Скільки коштують старі ялинкові іграшки (фото: violity.com)

Втім, навіть попри такі дефекти продавець не став починати з низької ціни. Він виставив фіксовану вартість. Свій лот продавець хоче віддати за 10 тисяч і одну гривню.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, яка стара іграшка на ялинку коштує 40 тисяч.

Окрім цього, нещодавно вже стало відомо, що "вбиту" часом дитячу ляльку оцінили у 65 тисяч.

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