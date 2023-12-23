На фото из украинского села 1920-х заметили то, что всех ошеломило
Иногда архивные фото могут сильно удивить. Одной из таких оказался старый снимок, сделанный в украинской деревне в 1920-х годах. На ней заметили то, что всех ошеломило.
Что было на фото, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: сайт JoyReactor, Facebook-паблик "Костя і компанія", пост в X (Twitter) на странице под названием "Леся Українка".
Старое фото украинского села - что о нем известно
Архивное фото, как отмечается в сети, демонстрирует жизнь украинцев в 1920 годах. Снимок сделан якобы в селе Большие Сорочинцы Полтавской области. На нем изображен мужчина, стоящий у дома.
Архивный снимок (фото: ua.reactor.cc)
Что заметили в сети
Это фото иногда "всплывает" в соцсетях, а недавно его снова заметили украинцы.
"Очень мало мы знаем о собственной стране. Так что узнаем, развиваемся. Хозяин, 1920 год. Село Великие Сорочинцы, Полтавщина. Обращают внимание "ролеты" из камыша, над окнами. Украинцы уже тогда были прогрессивной нацией. И не лапти на ногах, а хромовые сапоги", - говорится в новом посте на Facebook.
На фото действительно можно заметить удивительный предмет над окном дома. Он действительно похож на ролет. Но так ли это на самом деле - остается загадкой.
Архивная фотография ошарашила украинцев (скриншот)
Фото быстро начали обсуждать не только в Facebook, но еще и в X. Уже появляются новые версии и мнения. Пользователи пишут:
- "Как интересно, моя Родина"
- "Большинство россиян сейчас живут в лачугах гораздо хуже, чем эта!"
- "Не утверждаю, мне больше похоже, что это для продуктов, что-то типа холодильника. Видела такое в деревне, но уже из дерева"
- "Чистенькая белая хата, вижу плетень, аккуратно одетый мужчина"
- "Это говорит еще и о трудолюбии украинских людей, потому что это надо хорошо поработать над такими роллетами. А вообще, мы видим человека, хозяина, не алкаша и не лентяя".
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