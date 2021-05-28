Фото красуні, яка представить Україну на Mrs. International 2021: вона - багатодітна мама

Психолог і багатодітна мама з Дніпра Тетяна Ровна завоювала престижний титул Mrs. Ukraine International (Місіс Україна) і представлятиме нашу країну на конкурсі Mrs. International 2021 в США.

Тетяна Ровна представить Україну на конкурсі Mrs. International 2021 (instagram.com/tati_rovnaya)

"Наступний етап конкурсу Mrs. International - Америка. Я хочу привезти корону в Україну. Я хочу довести українським жінкам, що вони унікальні і можуть домогтися успіху в будь-якій сфері свого життя. Я хочу повернути у свідомість співвітчизниць відчуття власної цінності і впевненість у собі", - поділилася емоціями і планами володарка корони.

Тетяна, до речі, перебуває у шлюбі шістнадцять років, і разом з чоловіком виховує трьох дітей: чотирнадцятирічного сина Станіслава, одинадцятирічну дочку Злату і п'ятирічного сина Любомира.

Тетяна Ровна з дітьми (instagram.com/tati_rovnaya)

За словами тріумфаторки конкурсу краси, великим натхненником для неї є українська жінка, яка навіть у найважчі часи знаходить бажання жити, творити, любити, народжувати, виховувати дітей і здійснювати свої мрії.

"Якщо чесно, я ніколи не прагнула до матеріальних цінностей. Вирішивши брати участь у конкурсі Mrs. Ukraine International, для себе я переслідувала мету наповнитися якостями королеви. Для мене ці якості абсолютно зрозумілі: освіченість, грамотна мова, знання мов, справжні емоції і талант надихати. Для мене важливіший сам шлях, а не нагорода. Конкурс мені дав нові навички та унікальну можливість проявити їх. Корона в даному випадку - гарний бонус", - каже Ровна.

Фото: Тетяна Ровна - Mrs. Ukraine International 2021 (facebook.com/mrsukraineinternational)

Додамо, що на міжнародному конкурсі краси для успішних жінок Mrs. International 2021 Україну представлятимуть відразу дві учасниці, а не одна, як зазвичай. Це пов'язано з тим, що минулого року Україна пропустила участь у конкурсі через локдаун.

Таким чином, компанію Тетяні складе ще одна успішна красуня - Вікторія Файнблат.

Фото: Вікторія Файнблат (instagram.com/faynblat)