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Фото Херсона продають за 25 тисяч: як виглядає рідкісний кадр

Сучасне фото Херсона (GettyImages)
Автор: Світлана Мащенко

Наш Херсон, тимчасово окупований ворогами вже скоро повернеться під прапори України, написавши чергову сторінку в історії славетного міста. Поки ж дивіться на старовинне фото Херсона, яке зараз вважається великою цінністю.

Рідкісний кадр показали на сайті для колекціонерів.

Розмір зображення 18 на 13 сантиметрів. Це фото входить до десятки перших відбитих видів міста Херсона.

На кадрі можна побачити водонапірну вежу на Привізній площі в Херсоні.

Дата фотографування: 1869 рік.

Колекціонер знаходиться у Києві і готовий продати знімок за 25 тисяч гривень.

Фото: Херсон, Привозна площа, 1869 рік (violity.com)

Для довідки

Привозна площа (або Привоз) - колишня площа в Суворовському районі міста Херсона. Була розташована між сучасними вулицями Шолом-Алейхема, Преображенською та Воронцовською, біля Святодухівського собору та на місці загальноосвітньої школи № 14. Була великим центром місцевої торгівлі.

Фото: Святодухівський собор в Херсоні зараз (wikipedia)

Площа була заснована наприкінці XVIII століття. Пізніше був зроблений із площі ринок "Привоз", до якого селяни із сусідніх сіл привозили на продаж свою продукцію. Особливістю цього базару було те, що на ньому не продавали рибу. Зате торгували скотом, голубами, різним живим товаром.

Ринок ліквідували в 1930 роки. Замість площі на його території побудували школу № 14 і дитячий садок.

Раніше ми писали, що в Україні сервіз, який може завалятися в "бабусиному серванті", продають за великі гроші.

Також читайте, що за 2 гривні можна виручити 10 тисяч гривень.

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Херсон