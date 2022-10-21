RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фото Херсона продают за 25 тысяч: как выглядит редкий кадр

Современное фото Херсона (GettyImages)
Автор: Светлана Мащенко

Наш Херсон, временно оккупированный врагами, уже скоро вернется под флаги Украины, написав очередную страницу в истории славного города. Пока же смотрите на старинное фото Херсона, которое сейчас считается большой ценностью.

Редкий кадр показали на сайте для коллекционеров.

Размер изображения 18 на 13 сантиметров. Это фото входит в десятку первых отраженных видов города Херсона.

В кадре можно увидеть водонапорную башню на Привозной площади в Херсоне.

Дата фотосъемки: 1869 год.

Коллекционер находится в Киеве и готов продать снимок за 25 тысяч гривен.

Фото: Херсон, Привозная площадь, 1869 год (violity.com)

Для справки

Привозная площадь (или Привоз) – бывшая площадь в Суворовском районе города Херсона. Была расположена между современными улицами Шолом-Алейхема, Преображенской и Воронцовской, у Святодуховского собора и на месте общеобразовательной школы № 14. Была крупным центром местной торговли.

Фото: Святодуховский собор в Херсоне сейчас (wikipedia)

Площадь была основана в конце XVIII столетия. Позже был сделан с площади рынок "Привоз", на который крестьяне из соседних сел привозили на продажу свою продукцию. Особенностью этого рынка было то, что на нем не продавали рыбу. Зато торговали скотом, голубями, разным живым товаром.

Рынок был ликвидирован в 1930 годы. Вместо площади на его территории построили школу №14 и детский сад.

Ранее мы писали, что в Украине сервиз, который может заваляться в бабушкином серванте, продают за большие деньги.

Также читайте, что за 2 гривны можно выручить 10 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон