Фото Херсона продают за 25 тысяч: как выглядит редкий кадр

Размер изображения 18 на 13 сантиметров. Это фото входит в десятку первых отраженных видов города Херсона.

В кадре можно увидеть водонапорную башню на Привозной площади в Херсоне.

Дата фотосъемки: 1869 год.

Коллекционер находится в Киеве и готов продать снимок за 25 тысяч гривен.

Фото: Херсон, Привозная площадь, 1869 год (violity.com)

Для справки

Привозная площадь (или Привоз) – бывшая площадь в Суворовском районе города Херсона. Была расположена между современными улицами Шолом-Алейхема, Преображенской и Воронцовской, у Святодуховского собора и на месте общеобразовательной школы № 14. Была крупным центром местной торговли.

Фото: Святодуховский собор в Херсоне сейчас (wikipedia)

Площадь была основана в конце XVIII столетия. Позже был сделан с площади рынок "Привоз", на который крестьяне из соседних сел привозили на продажу свою продукцию. Особенностью этого рынка было то, что на нем не продавали рыбу. Зато торговали скотом, голубями, разным живым товаром.

Рынок был ликвидирован в 1930 годы. Вместо площади на его территории построили школу №14 и детский сад.