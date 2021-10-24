Если у вас есть такие 2 гривны, вы - богач: за них дают 10 тысяч

В Украине за двугривенную купюру просят почти 10000 тысяч в национальной валюте. Среди бонистов - коллекционеров банкнот – эти две гривны имеют особую ценность

В чем её уникальность - читайте ниже в материале Styler.

Так, на платформе продаж OLX недавно появилось объявление о продаже купюры, номиналом в две гривны, 2005 года выпуска.

Дело в уникальном номере банкноты, а именно цифрах на ее обратной стороне - АЛ 9888888.

Символично, что Продавец просит за банкноту сумму, схожую на ее номер - 9888 грн, то есть почти десять тысяч.

Скрин: 2 гривны почти за 10 тысяч

Купюры с уникальными номерами стоят очень дорого

Среди бонистов особую группу составляют охотники за номерами купюр. Они не жалеют средств, чтоб получить в коллекцию купюры с номером от одного до десяти. Вторых же волнуют только те банкноты, где имеется повторение цифр, например пятерок или шестерок.

К слову, номера на банкнотах, которые одинаково читаются справа налево и наоборот, коллекционеры всего мира называют "радарами". Стоят купюры с такими номерами в два-три раза дороже обычных.