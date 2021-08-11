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Фото дня: Alyona Alyona драит Софийскую площадь

Автор: Владимир Костырин

Alyona Alyona после скандального дрифта на Софийской площади в Киеве, что привело к открытию уголовного производства в отношении организаторов перформанса, и волне критики в сети в адрес артистки, решила таки искупить вину. Известная рэперша теперь отмывает загрязненную брусчатку от следов автомобильных протекторов.

Соответствующее фото 11 августа опубликовал Андрей Жигайло в своем Facebook.

На снимке видно, что Алена Савраненко (настоящее имя артистки), как истинная рэперша умеет отвечать за слова/поступки - на деле.

Так, звезда вместе с другими участниками и организаторами вчерашних незаконных гонок в исторической части столицы вооружились щетками, и склонились над испачканной брусчаткой, пытаясь отмыть грязь, и заодно "обелить совесть".

"Накосячили - мою. Алена Алена и ее команда чистит Софиевскую площадь после дрифта", - говорится в описании к кадру.

Между тем рэперша утверждает, что стала чуть ли не жертвой обстоятельств с такими гоночными покатушками вокруг памятника Богдану Хмельницкому и рядом, которые рекламщики провели без разрешения городских властей.

"Она возмущена, потому что будто не была в курсе о дрифте в центре города. Пиар или стыд?" - пишет Жигайло.

Alyona Alyona с участниками скандального дрифта отмывает брусчатку на Софийской площади (фото: facebook.com/mowanec)

Напомним, что Alyona Alyona засветилась на вчерашнем мероприятии, и прокатилась в одном из авто на пассажирском сидении.

Видео: Alyona Alyona прокатилась в авто во время скандального дрифта на Софийской площади в Киеве

После этого Alyona Alyona решилась на релиз нового клипа на трек "Заплутались", но пользователи сети обсуждали в основном не новинку, а ее дрифт в Киеве, обрушившись с критикой и призвав брать в руки швабру, чтобы "очистить карму".

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КиевСофийская площадьAlyona Alyona