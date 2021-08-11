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Фото дня: Alyona Alyona драїть Софійську площу

Автор: Володимир Костирін

Alyona Alyona після скандального дрифту на Софійській площі у Києві, що призвело до відкриття кримінального провадження щодо організаторів перформансу, і хвилі критики в мережі на адресу артистки, вирішила таки спокутувати провину. Відома реперка тепер відмиває забруднену бруківку від слідів автомобільних протекторів.

Відповідне фото 11 серпня опублікував Андрій Жигайло у своєму Facebook.

На знімку видно, що Олена Савраненко (справжнє ім'я артистки), як справжня реперка вміє відповідати за слова/вчинки - на ділі.

Так, зірка разом з іншими учасниками та організаторами вчорашніх незаконних перегонів в історичній частині столиці озброїлися щітками, і схилилися над забрудненою бруківкою, намагаючись відмити бруд, і заодно "обілити совість".

"Накосячили - мою. Альона Альона та її команда чистить Софіївську площу після дрифту", - йдеться в описі до кадру.

Тим часом реперка стверджує, що стала мало не жертвою обставин з такими гоночними покатушками навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому і поруч, які рекламники провели без дозволу міської влади.

"Вона обурена, бо ніби не була у курсі про дрифт у центрі міста. Піар чи стид?"- пише Жигайло.

Alyona Alyona з учасниками скандального дрифту відмиває бруківку на Софійській площі (фото: facebook.com/mowanec)

Нагадаємо, що Alyona Alyona засвітилася на вчорашньому заході, і прокотилася в одному з авто на пасажирському сидінні.

Відео: Alyona Alyona прокотилася в авто під час скандального дрифту на Софійській площі в Києві

Після цього Alyona Alyona зважилася на реліз нового кліпу на трек "заплуталися", але користувачі мережі обговорювали в основному не новинку, а її дрифт у Києві, обрушившись з критикою і закликавши брати в руки швабру, щоб "очистити карму".

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КиївСофийская площадьAlyona Alyona