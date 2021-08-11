Фото дня: Alyona Alyona драит Софийскую площадь

Alyona Alyona после скандального дрифта на Софийской площади в Киеве, что привело к открытию уголовного производства в отношении организаторов перформанса, и волне критики в сети в адрес артистки, решила таки искупить вину. Известная рэперша теперь отмывает загрязненную брусчатку от следов автомобильных протекторов.

На снимке видно, что Алена Савраненко (настоящее имя артистки), как истинная рэперша умеет отвечать за слова/поступки - на деле.

Так, звезда вместе с другими участниками и организаторами вчерашних незаконных гонок в исторической части столицы вооружились щетками, и склонились над испачканной брусчаткой, пытаясь отмыть грязь, и заодно "обелить совесть".

"Накосячили - мою. Алена Алена и ее команда чистит Софиевскую площадь после дрифта", - говорится в описании к кадру.

Между тем рэперша утверждает, что стала чуть ли не жертвой обстоятельств с такими гоночными покатушками вокруг памятника Богдану Хмельницкому и рядом, которые рекламщики провели без разрешения городских властей.

"Она возмущена, потому что будто не была в курсе о дрифте в центре города. Пиар или стыд?" - пишет Жигайло.

Alyona Alyona с участниками скандального дрифта отмывает брусчатку на Софийской площади (фото: facebook.com/mowanec)

Напомним, что Alyona Alyona засветилась на вчерашнем мероприятии, и прокатилась в одном из авто на пассажирском сидении.

Видео: Alyona Alyona прокатилась в авто во время скандального дрифта на Софийской площади в Киеве