Фото дня: Alyona Alyona драїть Софійську площу

Alyona Alyona після скандального дрифту на Софійській площі у Києві, що призвело до відкриття кримінального провадження щодо організаторів перформансу, і хвилі критики в мережі на адресу артистки, вирішила таки спокутувати провину. Відома реперка тепер відмиває забруднену бруківку від слідів автомобільних протекторів.

На знімку видно, що Олена Савраненко (справжнє ім'я артистки), як справжня реперка вміє відповідати за слова/вчинки - на ділі.

Так, зірка разом з іншими учасниками та організаторами вчорашніх незаконних перегонів в історичній частині столиці озброїлися щітками, і схилилися над забрудненою бруківкою, намагаючись відмити бруд, і заодно "обілити совість".

"Накосячили - мою. Альона Альона та її команда чистить Софіївську площу після дрифту", - йдеться в описі до кадру.

Тим часом реперка стверджує, що стала мало не жертвою обставин з такими гоночними покатушками навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому і поруч, які рекламники провели без дозволу міської влади.

"Вона обурена, бо ніби не була у курсі про дрифт у центрі міста. Піар чи стид?"- пише Жигайло.

Alyona Alyona з учасниками скандального дрифту відмиває бруківку на Софійській площі (фото: facebook.com/mowanec)

Нагадаємо, що Alyona Alyona засвітилася на вчорашньому заході, і прокотилася в одному з авто на пасажирському сидінні.

Відео: Alyona Alyona прокотилася в авто під час скандального дрифту на Софійській площі в Києві