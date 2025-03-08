Фортуна більше не грає в хованки: 5 знаків Зодіаку, у яких починається "біла смуга"

Телець

Ви довго терпіли та чекали на зміни, вже з понеділка ваше бажання здійсниться. Дива постукають у ваші двері, а Фортуна нарешті перестане від вас ховатися. Найближчими днями удача супроводжуватиме вас на кожному кроці, важливо лише не боятися ризикувати.

Козоріг

Незабаром вас дуже потішить особисте життя, ви можете зустріти людину, яка переверне уявлення про кохання. У вашому житті починається "біла смуга", а тому готуйтеся до того, що сюрпризів буде чимало. Будьте відкритими до змін і не соромтеся показувати свої почуття.

Лев

Гороскоп обіцяє вам особливий подарунок. Фортуна, яка нібито грала з вами в хованки, тепер стане добрішою і допоможе вам втілити мрії в життя. Ви звикли боротися за своє щастя, але тепер вам не доведеться відчайдушно змагатися за місце під сонцем.

Терези

Починається період, коли туман розсіється. Ви чітко бачитимете вирішення складних проблем і без особливих зусиль досягнете бажаного. Фортуна допоможе вам злетіти на вершину, відкидайте страхи та не думайте про погане - конфлікти вщухнуть, а недомовленість піде.

Стрілець

На вас чекає справжнє диво! Найближчими днями Фортуна подарує вам шанс втілити в життя амбітну мрію, важливо лише не упустити момент і діяти рішуче. "Чорній смузі" настав кінець, зустрічайте новий і щасливий етап.

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