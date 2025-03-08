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Фортуна больше не играет в прятки: 5 знаков Зодиака, у которых начинается "белая полоса"

У каких знаков Зодиака начинается новая жизнь (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Следующая неделя, которая начинается уже очень скоро, готовит невероятные сюрпризы для представителей 5 знаков Зодиака. У них наконец-то заканчивается "черная полоса".

Кому гороскоп на неделю сулит поцелуй удачи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Телец

Вы долго терпели и ждали перемен, уже с понедельника ваше желание осуществится. Чудеса постучатся в ваши двери, а Фортуна наконец-то перестанет от вас прятаться. В ближайшие дни удача будет сопровождать вас на каждом шагу, важно лишь не бояться рисковать.

Козерог

Вскоре вас очень порадует личная жизнь, вы можете встретить человека, который перевернет представление о любви. В вашей жизни начинается "белая полоса", а потому готовьтесь к тому, что сюрпризов будет немало. Будьте открытыми к переменам и не стыдитесь показывать свои чувства.

Лев

Гороскоп сулит вам особый подарок. Фортуна, которая будто бы играла с вами в прятки, теперь станет добрее и поможет вам воплотить мечты в жизни. Вы привыкли бороться за свое счастье, но теперь вам не придется отчаянно сражаться за место под солнцем.

Весы

Начинается период, когда туман рассеется. Вы будете четко видеть решение сложных проблем и без особого труда добьетесь желаемого. Фортуна поможет вам взлететь на вершину, отбрасывайте  страхи и не думайте о плохом - конфликты утихнут, а недосказанность уйдет. 

Стрелец

Вас ждет настоящее чудо! В ближайшие дни Фортуна подарит вам шанс воплотить в жизнь амбициозную мечту, важно лишь не упустить момент и действовать решительно. "Черной полосе" пришел конец, встречайте новый и счастливый этап.

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Во время написания материала были использованы источники: Your Tango, Knowinsiders.

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