Премія, підвищення або велика зарплата. Лише 3 знакам Зодіаку дуже пощастить на роботі

Водолій

Гороскоп на п'ятницю обіцяє вам рідкісний шанс. Постарайтеся не піддаватися паніці й не пригнічуйте свої амбіції. Ви зможете багато чого досягти, якщо перейдете від слів і сумнівів до рішучих дій, це дійсно важливо.

Не дозволяйте собі задовольнятися малим. На роботі вам можуть запропонувати підвищення або новий проект - погоджуйтеся і йдіть уперед, навіть якщо вам здається, що ви не готові до радикальних змін. Удача на вашому боці, час підкорювати цей світ.

Рак

На вас чекає щедра нагорода за ваші старання. Якщо ви доклали максимум зусиль і не дозволяли собі паразитувати на успіхах колег, то в п'ятницю вас можуть помітити. Однак якщо ви навряд чи можете назвати себе дійсно чесним і відповідальним працівником, на подарунки долі можна не сподіватися.

Починайте змінювати своє життя, на роботі вам варто проявляти ініціативу і брати на себе важливі завдання. Зірки обіцяють вам успіх, а тому не витрачайте час на те, що ніяк не допоможе вам у просуванні кар'єрними сходами. Робіть те, чого від вас чекають.

Скорпіон

Грошовий гороскоп на 7 березня обіцяє вам великий прорив. Ви зможете обійти конкурентів і підкорити небувалі висоти. Однак пам'ятайте про те, що люди, яким доведеться зазнавати поразки, можуть виявитися підлими та заздрісними.

Вороги спробують перешкодити вашим планам, але боятися не варто. Продовжуйте рухатися вперед і не ведіться на провокації. Тримайте себе в руках і не проявляйте зайві емоції, вони можуть вам сильно завадити.

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