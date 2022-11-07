Форшмак из сельди по настоящему еврейскому рецепту: так вы еще не готовили!

Форшмак имеет множество вариантов приготовления, но как готовить эту чудо-намазку из сельди по настоящему еврейскому рецепту, знают немногие.

Шеф предлагает добавить в блюдо яблоки, но не простые, а моченые.

Продукты (на 6 порций):

Сельдь малосольная – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Хлеб белый – 50 г

Яблоки моченые – 100 г

Масло сливочное – 100 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите яйца, подсушите хлеб.

Сливочное масло и очищенную сельдь пропустите через мясорубку. То же самое нужно проделать с яблоками, маслом, хлебом, куриными яйцами.

Добавьте соль и черный молотый перец.

Перемешайте форшмак и снова перекрутите его на мясорубку снова.

То же можно сделать в блендере.

Поставьте форшмак в холодильник хотя бы на два часа.

Приятного аппетита!