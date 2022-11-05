Ми все робили неправильно: як насправді треба готувати пельмені
Якщо ви звикли варити пельмені у підсоленій воді, ви дуже багато втратили. Адже геніальний спосіб приготування перетворить прості пельмешки на воістину ресторанну страву.
Своїм способом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.
Інгредієнти:
- Пельмені заморожені - 500 г
- Цибуля ріпчаста (невелика) - 1 шт.
- Часник - 2 зубчики
- Свіжа зелень - невеликий пучок
- Рослинна олія - 40 мл
- Вершкове масло - 60 г
- Томатна паста - 1 ст. л (або томати у власному соку, або свіжі помідори)
- Сметана - 300 г
Покрокове приготування
Наріжте цибулю дрібним кубиком, часник - дрібною соломкою, а зелень порубайте.
Розігрійте сковорідку на середній температурі, додайте олію, вершкове масло.
Закладіть заморожені пельмені прямо на сковороду. Нехай обсмажаться 2-3 хвилини. Додайте цибулю і обсмажте хвилину-дві. Потім додайте часник, томатну пасту чи помідори. Додайте сметану.
Добре перемішайте та поставте на повільний вогонь. Додайте зелень і протоміть на повільному вогні ще 5-6 хвилин.
Смачного!
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