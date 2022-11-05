Ми все робили неправильно: як насправді треба готувати пельмені

Фото: Пельмені треба готувати за таким рецептом (freepik)

Якщо ви звикли варити пельмені у підсоленій воді, ви дуже багато втратили. Адже геніальний спосіб приготування перетворить прості пельмешки на воістину ресторанну страву.

Своїм способом поділився Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.