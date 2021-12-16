Форшмак мясной из кулинарной книги наших бабушек: такого вы точно не пробовали!

Слово форшмак мы ассоциируем с паштетом из сельди. Но в некоторых старых рецептах предлагается сочетать рыбу с отварным или жареным мясом. Такие советы можно встретить в кулинарной книге, по которой готовили еще наши мамы и бабушки.
Как приготовить необычный форшмак, рассказывается в "Книге о вкусной и здоровой пище", которая впервые была выпущена еще в 1939-м году.
На 250 г вареного или жареного мяса (говядины, телятины, баранины, птицы):
Скрин: Рецепт форшмака из "Книги о вкусной и здоровой пище"
Многие считают, что нельзя есть мясо с рыбой. Но, как говорят некоторые эксперты, это миф. И такой микс не может подорвать здоровье.
"Когда чумаки возили соль и между мешками клали рыбу. Когда останавливались где-то, доставали ее и ели вместе с мясом. Это было абсолютно нормально", - говорит украинский ресторатор Евгений Клопотенко.
"Книга о вкусной и здоровой пище" была переиздана невероятным тиражом в 8 млн экземпляров в 1952 году.
Для советских людей это была своего рода "кулинарной библией". Правда многие продукты, описанные там, в Союзе были недоступны, поэтому книгу в основном листали. В наше время можно пользоваться этими рецептами, воссоздавая аутентичные вкусы.
В книге 424 страницы, а форматом она больше стандарта А4.
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