Форшмак мясной из кулинарной книги наших бабушек: такого вы точно не пробовали!

Ингредиенты:

На 250 г вареного или жареного мяса (говядины, телятины, баранины, птицы):

1/2 сельди,

2 ст. ложки муки,

2-3 шт. вареного картофеля,

2-3 ст. ложки густой сметаны,

2-3 яйца,

1 ст. ложку натертого сыра.

Пошаговое приготовление блюда

Вареную или жареную говядину, телятину, баранину, птицу и сельдь (предварительно вымоченную, очищенную от кожи и костей) пропустить через мясорубку с частой решеткой. Размять деревянным пестиком вареный картофель, смешав его с поджаренным на масле луком. Все это сложить в посуду, тщательно перемешать, добавить 2 ст. ложки муки, размягченное сливочное масло, сметану и еще раз пропустить всю массу через мясорубку. Добавить сырые яичные желтки, соль, перец по вкусу и перемешать. Прибавить взбитые в пену яичные белки, осторожно все перемешать. Переложить на подмасленную сковороду, обровнять поверхность, посыпать натертым сыром, сбрызнуть маслом и запекать в духовом шкафу в течение 30–40 минут. Как только форшмак будет отставать от стенок сковороды, его можно считать готовым. Форшмак выложить на блюдо, сверху полить небольшим количеством сметанного соуса с томатом. Тот же соус подать отдельно в соуснике.

Скрин: Рецепт форшмака из "Книги о вкусной и здоровой пище"

Можно ли сочетать рыбу и мясо в одном блюде?

Многие считают, что нельзя есть мясо с рыбой. Но, как говорят некоторые эксперты, это миф. И такой микс не может подорвать здоровье.

"Когда чумаки возили соль и между мешками клали рыбу. Когда останавливались где-то, доставали ее и ели вместе с мясом. Это было абсолютно нормально", - говорит украинский ресторатор Евгений Клопотенко.

Это интересно знать

"Книга о вкусной и здоровой пище" была переиздана невероятным тиражом в 8 млн экземпляров в 1952 году.

Для советских людей это была своего рода "кулинарной библией". Правда многие продукты, описанные там, в Союзе были недоступны, поэтому книгу в основном листали. В наше время можно пользоваться этими рецептами, воссоздавая аутентичные вкусы.

В книге 424 страницы, а форматом она больше стандарта А4.