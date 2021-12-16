Форшмак м'ясний з кулінарної книги наших бабусь: такого ви точно не пробували!

Слово форшмак ми асоціюємо з паштетом з оселедця. Але в деяких старих рецептах пропонується поєднувати рибу з відвареним або смаженим м'ясом. Такі поради можна зустріти в кулінарній книзі, по якій готували ще наші мами і бабусі.
Як приготувати незвичайний форшмак, розповідається в "Книзі про смачну і здорову їжу", яка вперше була випущена ще в 1939-му році.
На 250 г вареного або смаженого м'яса (яловичини, телятини, баранини, птиці):
Скрін: Рецепт форшмака з "Книги про смачну і здорову їжу"
Багато хто вважає, що не можна м'ясо з рибою. Але, як кажуть деякі експерти, це міф. І такий мікс не може підірвати здоров'я.
"Коли чумаки возили сіль і між мішками клали рибу. Коли зупинялися десь, діставали її і їли разом з м'ясом. Це було абсолютно нормально", - каже український ресторатор Євген Клопотенко.
"Книга про смачну і здорову їжу" була перевидана неймовірним тиражем в 8 млн примірників в 1952 році.
Для радянських людей це була свого роду "кулінарною біблією". Правда багато продуктів, описані там, в Союзі були недоступні, тому книгу в основному гортали. У наш час можна користуватися цими рецептами, відтворюючи автентичні смаки.
У книзі 424 сторінки, а форматом вона більше стандарту А4.
Раніше ми писали, як приготувати форшмак за старовинним українським рецептом.
Також нещодавно сплив старий рецепт збірної м'ясної солянки, яка виходить неймовірно смачною.