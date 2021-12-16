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Форшмак м'ясний з кулінарної книги наших бабусь: такого ви точно не пробували!

Автор: Світлана Мащенко

Слово форшмак ми асоціюємо з паштетом з оселедця. Але в деяких старих рецептах пропонується поєднувати рибу з відвареним або смаженим м'ясом. Такі поради можна зустріти в кулінарній книзі, по якій готували ще наші мами і бабусі.

Як приготувати незвичайний форшмак, розповідається в "Книзі про смачну і здорову їжу", яка вперше була випущена ще в 1939-му році.

Інгредієнт:

На 250 г вареного або смаженого м'яса (яловичини, телятини, баранини, птиці):

  • 1/2 оселедця,
  • 2 ст. ложки борошна,
  • 2-3 шт. вареної картоплі,
  • 2-3 ст. ложки густої сметани,
  • 2-3 яйця,
  • 1 ст. ложку натертого сиру.

Покрокове приготування страви

  1. Варену або смажену яловичину, телятину, баранину, птицю і оселедець (попередньо вимочену, очищену від шкіри і кісток) пропустити через м'ясорубку з частою решіткою.
  2. Розім'яти дерев'яним товкачем варену картоплю, змішавши її з підсмаженою на олії цибулею.
  3. Все це скласти в посуд, ретельно перемішати, додати 2 ст. ложки борошна, розм'якшене вершкове масло, сметану і ще раз пропустити всю масу через м'ясорубку.
  4. Додати сирі яєчні жовтки, сіль, перець за смаком і перемішати. Додати збиті в піну яєчні білки, обережно все перемішати.
  5. Перекласти на підмаслену сковороду, обрівняти поверхню, посипати натертим сиром, скропити маслом і запікати в духовій шафі протягом 30-40 хвилин.
  6. Як тільки форшмак буде відставати від стінок сковороди, його можна вважати готовим. Форшмак викласти на блюдо, зверху полити невеликою кількістю сметанного соусу з томатом. Той же соус подати окремо в соуснику.

Скрін: Рецепт форшмака з "Книги про смачну і здорову їжу"

Чи можна поєднувати рибу і м'ясо в одній страві?

Багато хто вважає, що не можна м'ясо з рибою. Але, як кажуть деякі експерти, це міф. І такий мікс не може підірвати здоров'я.

"Коли чумаки возили сіль і між мішками клали рибу. Коли зупинялися десь, діставали її і їли разом з м'ясом. Це було абсолютно нормально", - каже український ресторатор Євген Клопотенко.

Це цікаво знати

"Книга про смачну і здорову їжу" була перевидана неймовірним тиражем в 8 млн примірників в 1952 році.

Для радянських людей це була свого роду "кулінарною біблією". Правда багато продуктів, описані там, в Союзі були недоступні, тому книгу в основному гортали. У наш час можна користуватися цими рецептами, відтворюючи автентичні смаки.

У книзі 424 сторінки, а форматом вона більше стандарту А4.

Раніше ми писали, як приготувати форшмак за старовинним українським рецептом.

Також нещодавно сплив старий рецепт збірної м'ясної солянки, яка виходить неймовірно смачною.

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