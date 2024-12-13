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Формула святкового образу: які сукні вибрати для корпоративу або вечірки на Новий рік 2025

Сукня на Новий рік 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Для Нового року 2025 вбрання має бути не тільки стильним, а й відповідати святковій атмосфері. Важливо зважати на те, як саме пройде ваше святкування: офіційне, сімейне, дружнє чи корпоративне.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які сукні підібрати для новорічної вечірки або корпоративу з колегами.

Трикотажна сукня

Якщо у вас в офісі заплановано невеликий захід, можна вибрати не надто святкове вбрання. Це може бути мінісукня з цікавими деталями, наприклад, з коміром, оборками, асиметричним кроєм або прозорими вставками, щоб додати трохи грайливості в образ.

Доповнити лук можна високими чобітками із замші контрастного кольору і довгим пальтом.

Варіант з трикотажною сукнею міні (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Також можна придивитися сукню в довжині максі. Доповніть її взуттям на високих підборах, масивними прикрасами і невеликою сумкою.

Сукня максі (фото: instagram.com/vikilefevre, instagram.com/emmanuellek_)

Сукня з декольте

Якщо ж вас запросили на захід до ресторану, підберіть сукню з V-подібним вирізом і глибоким декольте. Це, наприклад, може бути чорна сукня - класика жанру. Її можна доповнити яскравими аксесуарами або прикрасами. Чорна сукня ніколи не вийде з моди і завжди матиме стильний вигляд.

Довга чорна сукня на Новий рік (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Сукня з напівпрозорими елементами

Ще один варіант для святкування Нового року - сукня з напівпрозорими деталями. Наприклад, рукави, виконані з напівпрозорої тканини, як-от шифон чи органза, створюють легкість і легкість. Це чудовий вибір для елегантних корпоративів або вечірніх заходів.

Або, наприклад, верх сукні може бути зі щільної тканини, а спідниця - з тюлю або шифону, що додасть легкості.

Варіант з напівпрозорими елементами (фото: instagram.com/katherine_ormerod)

Сукня з контрастними елементами

Для цікавого образу на Новий рік можна обрати сукню з контрастним коміром і рукавами з мереживом. Таке вбрання можна доповнити елегантними туфлями-човниками та непомітними прикрасами.

Варіант на вечірку (фото: instagram.com/katherine_ormerod)

Сукня з принтом

Для новорічної ночі або вечірки можна вибрати вбрання з яскравим принтом. Якщо ви не любите модні в цьому сезоні тваринні принти, придивіться до вбрання з листяними або квітковими візерунками. Доповнити таку сукню можна сережками і об'ємним чокером на шиї.

Сукня з квітковим принтом (фото:instagram.com/hannahalmassi)

Раніше ми розповіли, у чому зустрічати Новий рік 2025 - варіанти образів із червоними сукнями.

Також прочитайте рекомендації для кожного знака Зодіаку, якщо плануєте зустрічати Новий рік у джинсах.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Emmanuelle Koffi, Anne-Victoire Lefevre, Katherine O-G, Hannah Almassi.

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