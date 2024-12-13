Формула святкового образу: які сукні вибрати для корпоративу або вечірки на Новий рік 2025

Трикотажна сукня

Якщо у вас в офісі заплановано невеликий захід, можна вибрати не надто святкове вбрання. Це може бути мінісукня з цікавими деталями, наприклад, з коміром, оборками, асиметричним кроєм або прозорими вставками, щоб додати трохи грайливості в образ.

Доповнити лук можна високими чобітками із замші контрастного кольору і довгим пальтом.

Варіант з трикотажною сукнею міні (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Також можна придивитися сукню в довжині максі. Доповніть її взуттям на високих підборах, масивними прикрасами і невеликою сумкою.

Сукня максі (фото: instagram.com/vikilefevre, instagram.com/emmanuellek_)

Сукня з декольте

Якщо ж вас запросили на захід до ресторану, підберіть сукню з V-подібним вирізом і глибоким декольте. Це, наприклад, може бути чорна сукня - класика жанру. Її можна доповнити яскравими аксесуарами або прикрасами. Чорна сукня ніколи не вийде з моди і завжди матиме стильний вигляд.

Довга чорна сукня на Новий рік (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Сукня з напівпрозорими елементами

Ще один варіант для святкування Нового року - сукня з напівпрозорими деталями. Наприклад, рукави, виконані з напівпрозорої тканини, як-от шифон чи органза, створюють легкість і легкість. Це чудовий вибір для елегантних корпоративів або вечірніх заходів.

Або, наприклад, верх сукні може бути зі щільної тканини, а спідниця - з тюлю або шифону, що додасть легкості.

Варіант з напівпрозорими елементами (фото: instagram.com/katherine_ormerod)

Сукня з контрастними елементами

Для цікавого образу на Новий рік можна обрати сукню з контрастним коміром і рукавами з мереживом. Таке вбрання можна доповнити елегантними туфлями-човниками та непомітними прикрасами.

Варіант на вечірку (фото: instagram.com/katherine_ormerod)

Сукня з принтом

Для новорічної ночі або вечірки можна вибрати вбрання з яскравим принтом. Якщо ви не любите модні в цьому сезоні тваринні принти, придивіться до вбрання з листяними або квітковими візерунками. Доповнити таку сукню можна сережками і об'ємним чокером на шиї.

Сукня з квітковим принтом (фото:instagram.com/hannahalmassi)